Не кладіть це у валізу: що суворо заборонено вивозити з Туреччини

Туреччина є одним з найулюбленіших напрямків для відпочинку серед європейських туристів. Мандрівників приваблює система all inclusive, співвідношення ціни та якості, а також відносно короткий переліт.

Досвідчені туристи вже знають, що в цій країні активізуються шахраї в сезон великого напливу людей, які користуються неуважністю людей під час покупок, пише Interia Kobieta.

Яких помилок варто уникати під час шопінгу в Туреччині?

Перед поїздкою туристам радять обміняти гроші на турецькі ліри. І хоч у готелях без проблем приймають євро та долари, на базарах чи в крамницях розрахунок іншою валютою виявиться невигідним.

Під час покупок на ринку не варто поспішати класти товар вже до пакета, не домовившись про його вартість під час торгування. Для багатьох покупців це означатиме, що покупку вже здійснено. Якщо ж розрахунок відбуватиметься картою, перед оплатою варто уважно перевірити сумку, яку ввели в термінал.

На турецьких базарах також працюють кишенькові злодії, які користуються великими скупченнями людей. Саме тому сумку чи рюкзак потрібно тримати перед собою, а документи, гроші і телефон – у внутрішніх кишенях.

Що не можна вивозити з Туреччини?

Туристам радять не купувати речі, які можуть виглядати як антикваріант. Вивезення предметів, яким понад 100 років, у Туреччині суворо заборонене. Також не можна купувати тут підроблені брендові товари для подальшого продажу, а їхнє вивезення до країн є незаконним.



З Туреччини варто вивозити антикваріант / Фото Pexels

Також не можна вивозити з країни вироби зі шкіри диких тварин, корали, мушлі та окремі мінерали. Популярний серед туристів турецький чай теж має свої обмеження – вивозити можна не більше одного кілограма.

Крім того, до країн Європейського Союзу заборонено ввозити м’ясні продукти з Туреччини через відсутність необхідних санітарних сертифікатів. За порушення цього правила можуть оштрафувати на суму від 11 тисяч гривень.