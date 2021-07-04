У Туреччині для туристів нарешті відкрили унікальний монастир на горі

Панагія або Монастир Сумела відкрився для відвідувачів після 5 років реставраційних робіт. Про це повідомив на церемонії відкриття міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

Його особливістю є розташування. Монастир височіє на скелі, на висоті 1 300 метрів над рівнем моря.

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Серйозні роботи з очищення та укріплення були проведені на площі 20 тисяч метрів. На стінах є дуже цінні фрески, – розповів міністр.

За його словами, роботи з їхнього відновлення продовжуються і триватимуть ще 12 місяців.

Монастир Сумела: коротко

Це православний монастир, зведений наприкінці 4 – на початку 5 століття нашої ери на крейдяній скелі на території сучасної Туреччини, поблизу Трабзона.

З кінця 4 століття у монастирі зберігалась чудотворна ікона Богородиці Панагія Сумела, написана апостолом Лукою.

Впродовж кількох століть він був святинею не лише для понтійських греків, але й християнства всього світу.

У 2000 році Монастирський комплекс Сумела було внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У 2005-му його було закрито на реставрацію, яка почалася рік потому.

За цей час відреставровано головний храм, дзвіницю, десять каплиць, монастирську бібліотеку та кухню, святе джерело, фонтан, келії й гостьовий будинок.