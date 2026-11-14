Шрі-Ланка, Таїланд і не тільки: у які країни взимку нема гарячих турів

З наближенням зими чимало туристів починають шукати можливість втекти від холодів до теплих країн. При цьому одні купують путівки заздалегідь, щоб спокійно підготуватися до відпустки, а інші навмисно відкладають бронювання в надії знайти гарячий тур і суттєво заощадити. Однак така тактика спрацьовує не з усіма напрямками.

Турагентка @turagent.kochubei назвала популярні напрямки для пляжного відпочинку взимку, на які не продають гарячі тури. Тож сидіти й чекати на знижку не варто – краще запланувати відпустку заздалегідь.

У які країни взимку нема гарячих турів?

За словами турагентки, туристам, які планують зимову відпустку в екзотичних країнах, не варто розраховувати на те, що перед самим вильотом з'явиться вигідна пропозиція. Є напрямки, де гарячих турів практично не буває, тому найкраща стратегія – бронювати подорож заздалегідь.

До таких країн експертка віднесла:

Шрі-Ланку – острівний напрямок, який приваблює туристів теплим океаном і можливістю відпочити далеко від зимових холодів.

– острівний напрямок, який приваблює туристів теплим океаном і можливістю відпочити далеко від зимових холодів. Домінікану – популярний карибський курорт, де зимові місяці вважаються особливо привабливими для пляжної відпустки.

– популярний карибський курорт, де зимові місяці вважаються особливо привабливими для пляжної відпустки. В'єтнам – країну, яка пропонує туристам поєднання пляжного відпочинку, екзотичної природи та знайомства з місцевою культурою.

– країну, яка пропонує туристам поєднання пляжного відпочинку, екзотичної природи та знайомства з місцевою культурою. Кенію – напрямок для тих, хто хоче поєднати відпочинок біля океану з сафарі та знайомством із дикою природою.

– напрямок для тих, хто хоче поєднати відпочинок біля океану з сафарі та знайомством із дикою природою. Занзібар – острів із білосніжними пляжами, бірюзовою водою та тропічною атмосферою.

– острів із білосніжними пляжами, бірюзовою водою та тропічною атмосферою. Таїланд – одну з найпопулярніших азійських країн для зимової відпустки, яка приваблює туристів пляжами, островами та насиченою екскурсійною програмою.

Одна з причин дефіциту вигідних пропозицій – обмежена кількість авіарейсів. До деяких із цих країн туристів перевозять чартерні літаки, які виконують рейси не щодня, а лише два – чотири рази на місяць.

До того ж такі перельоти організовують не тільки для українців, а й для польських туристів. Зокрема, рейси відправляються з Польщі, а до В'єтнаму є також можливість вилетіти з Кишинева. Тож українцям доводиться конкурувати за обмежену кількість місць з іншими мандрівниками.

Саме тому відкладати бронювання до останнього моменту ризиковано. Коли вільні місця на рейсах і номери в готелях розбирають заздалегідь, вибір пропозицій стає значно меншим. А розраховувати на те, що туроператор продаватиме путівки за безцінь перед вильотом, не варто.

Турагентка назвала країни, у які взимку нема гарячих турів: відео

Коли найвигідніше бронювати зимову відпустку?

Турагентка радить не чекати на гарячі пропозиції, якщо туристи вже визначилися з країною та датами відпочинку. За її словами, раннє бронювання дозволяє заощадити щонайменше 25% від вартості туру. Крім того, мандрівники отримують більше можливостей вибрати зручні дати, готель і тип номера.

Найбільший попит на екзотичні напрямки припадає на грудень, січень і лютий. Це пікові місяці для зимового відпочинку, коли багато туристів прагнуть провести свята або частину холодного сезону в теплих країнах. Відповідно, саме в цей період найменше підстав розраховувати на значні знижки в останній момент.

Якщо ж туристи мають гнучкий графік і не прив'язані до конкретних дат, можна звернути увагу на листопад або березень. За словами турагентки, це перехідні місяці – початок і завершення сезону, коли вартість відпочинку може бути нижчою.