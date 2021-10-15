Туніс знімає 7-денний карантин для іноземних туристів: коли це станеться

Теніс послаблює карантинні обмеження для туристів уже з 16 жовтня. Таке рішення стосується лише повністю вакцинованих мандрівників. Однак місцева влада може проводити вибіркові експрес-тести на коронавірус після прибуття в країну.

Для дітей віком до 12 років скасують обов'язковий ПЛР-тест на COVID-19. Також невакциновані туристи зможуть уникнути ізоляції.

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Нововведення для невакцинованих туристів

Згідно з новими правилами карантину, для невакцинованих туристів залишається обов'язковим 7-денний карантин. Однак ті, хто замовив у туроператора інклюзивний відпочинок звільняються від карантину.

Попри те, для всіх туристів залишається вимога про наявність негативного ПЛР-тесту з QR-кодом.

Результат тесту та докази бронювання номерів у готелі чи хостелі туристи повинні надати одразу ж після прибуття в країну. Також перед відвідинами Тунісу необхідно заповнити спеціальну форму моніторингу здоров'я.

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