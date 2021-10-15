Туніс знімає 7-денний карантин для іноземних туристів: коли це станеться
Джерело:Travel Weekly
Теніс послаблює карантинні обмеження для туристів уже з 16 жовтня. Таке рішення стосується лише повністю вакцинованих мандрівників. Однак місцева влада може проводити вибіркові експрес-тести на коронавірус після прибуття в країну.
Для дітей віком до 12 років скасують обов'язковий ПЛР-тест на COVID-19. Також невакциновані туристи зможуть уникнути ізоляції.
Зверніть увагу В Італії знову масові протести після введення обов'язкових "паспортів здоров'я"
Нововведення для невакцинованих туристів
Згідно з новими правилами карантину, для невакцинованих туристів залишається обов'язковим 7-денний карантин. Однак ті, хто замовив у туроператора інклюзивний відпочинок звільняються від карантину.
Попри те, для всіх туристів залишається вимога про наявність негативного ПЛР-тесту з QR-кодом.
Результат тесту та докази бронювання номерів у готелі чи хостелі туристи повинні надати одразу ж після прибуття в країну. Також перед відвідинами Тунісу необхідно заповнити спеціальну форму моніторингу здоров'я.
Послаблення обмежень для туристів у світі: останні новини
- З 15 жовтня Індія відновила видачу туристичних віз. Іноземці, які користуються чартерними рейсами, уже з цього дня можуть прибувати в країну. Іноземців з регулярних рейсів Індія прийматиме з 15 листопада.
- З 19 жовтня для іноземців відкриє кордони Сінгапур.
- Для туристів також відкривається Балі. Тепер вакциновані туристи з 19 країн світу можуть відпочивати на тамтешніх островах.