Цьогоріч Анталію відвідали понад 1,2 мільйона українських туристів

Туреччина вже декілька років поспіль посідає топові сходинки у рейтингах популярних країн для відпочинку. Турецький колорит, гостинність, чисте море та "all inclusive" приваблює мільйони туристів.

Українці не виняток. Громадяни нашої країни постійно обирають Туреччину, зокрема Анталію, для подорожей.

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Цьогоріч Анталію відвідали понад 1,2 мільйона українців

Управління культури й туризму провінції Анталії підрахувало усіх туристів, які прибули за 10 місяців, впродовж січня – жовтня, 2021 року.

Згідно з даними, загалом турецький регіон відвідали 8 316 329 іноземців. З них 1 258 138 туристів з України.

У період січень – жовтень 2021 року Анталію відвідали 1 мільйон 258 тисяч 138 туристів з України, що становить 15,13% від числа усіх туристів з-за кордону,

– повідомляє управління.

За аналогічний період торік цей показник становив 550 306 туристів з України, це 17,75% з усіх іноземних відвідувачів.

Цього року туристичний потік з України зріс майже на 129%. Україна на другому місці за кількістю туристів, що відвідали Анталію.

5 країн, з яких найчастіше подорожували до Анталії у 2021-му