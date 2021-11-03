Українці не виняток. Громадяни нашої країни постійно обирають Туреччину, зокрема Анталію, для подорожей.
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Цьогоріч Анталію відвідали понад 1,2 мільйона українців
Управління культури й туризму провінції Анталії підрахувало усіх туристів, які прибули за 10 місяців, впродовж січня – жовтня, 2021 року.
Згідно з даними, загалом турецький регіон відвідали 8 316 329 іноземців. З них 1 258 138 туристів з України.
У період січень – жовтень 2021 року Анталію відвідали 1 мільйон 258 тисяч 138 туристів з України, що становить 15,13% від числа усіх туристів з-за кордону,
– повідомляє управління.
За аналогічний період торік цей показник становив 550 306 туристів з України, це 17,75% з усіх іноземних відвідувачів.
Цього року туристичний потік з України зріс майже на 129%. Україна на другому місці за кількістю туристів, що відвідали Анталію.
5 країн, з яких найчастіше подорожували до Анталії у 2021-му
- Росія – 3 448 706;
- Україна – 1 258 138;
- Німеччина – 1 164 338;
- Польща – 403 428;
- Казахстан – 199 893.