Найкращі ціни і сервіс тут: турист відвідав 80 країн і розсекретив найвигіднішу

У Європі є низка країн, які пропонують бюджетний відпочинок, але не всі вони можуть похвалитися хорошим сервісом і дійсно високою якістю. Досвідчений мандрівник, який відвідав вже близько 80 держав світу, назвав ту країну, де співвідношення "ціна – якість" дійсно найвигідніше.

Британець Рорі Кінг, який поставив собі ціль відвідати всі країни світу, знає про подорожі чимало. Він не лише мандрує світом, а й залишається у деяких країнах пожити, а тому його досвіду точно можна довіряти. Мандрівник назвав виданню Express країну Європи з найвигіднішими цінами і найкращим сервісом.

Яка країна Європи має найкраще співвідношення "ціна – якість"?

Мовиться про острівну державу Мальту, яка розташована у Середземному морі на південь від Італії.

Мальта – це просто приголомшлива країна, яка відома тим, що має до 300 сонячних днів на рік. Туди їде багато британців. Якщо ви не були на Мальті, я дуже рекомендую її відвідати. Це неймовірно красива країна,

– сказав Рорі Кінг.

Поїздка на Мальту на 4 дні з урахуванням перельоту й проживання у хорошому готелі обійшлася туристу у 250 – 300 фунтів стерлінгів, що у гривневому еквіваленті становить 15 – 18 тисяч. Щоправда, Рорі летів з Великої Британії. Але квитки на літак з Польщі також можна взяти за копійки. Наприклад, якщо летіти 29 жовтня з Варшави, а повертатися назад з Мальти 6 листопада у Краків, то дорога обійдеться всього у 2 252 гривні.



Вартість квитків на Мальту з Польщі і назад / Скриншот з kiwi.com

На самій Мальті ціни дуже доступні. Наприклад, традиційна солона випічка пастицці коштує усього 50 гривень, а ситний лаваш, яким можна пообідати, – від 230 гривень.

Чим Мальта приваблює туристів?

Окрім теплої погоди, яка зберігається тут довше, аніж на решті території Європи, Мальта славиться красивою архітектурою та бірюзовим морем. Місто Вікторія на острові Гозо навіть визнали Європейською столицею культури-2031.

Столиця Мальти Валлетта має велику кількість архітектурних пам'яток, через що її внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Перлиною Валлетти є зовні скромний, а всередині розкішний Собор святого Івана. Тут зберігається знаменита картина Караваджо "Усікновення голови Святого Івана Хрестителя".

Собор святого Івана на Мальті: відео @maik.monuments

Туристам також варто відвідати Мдіну – колишню столицю острова. Тут живе лише кілька сотень людей, а автомобільний рух повністю заборонений. Одна з найвідоміших локацій – міська брама, яка з'явилася у серіалі "Гра престолів".

Дивовижна архітектура Мальти вдало поєднується з красою природи, адже море тут неймовірно чисте, а також є багато прихованих скелястих бухт.