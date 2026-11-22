Португалія може бути значно доступнішою для туристів, ніж здається на перший погляд. Українка провела тиждень у двох популярних містах країни, відвідувала ресторани, їздила на таксі та побувала у замках Сінтри, а у підсумку витратила значно менше, ніж очікувала.

Багато туристів відкладають поїздку у Португалію через побоювання, що відпочинок у Західній Європі обійдеться надто дорого. Однак реальні витрати можуть приємно здивувати, особливо якщо заздалегідь знайти недорогі авіаквитки та житло. Користувачка тіктоку @valentinnee.nn поділилася бюджетом своєї семиденної подорожі, під час якої вона побувала у Порту та Лісабоні.

Скільки коштує подорож у Португалію?

Однією з головних причин, чому подорож виявилася такою бюджетною, стали дешеві авіаквитки. До Порту туристка летіла з німецького Меммінгена, заплативши за переліт лише 34 євро, що в еквіваленті становить 1700 гривень. Зворотний маршрут був дещо складнішим: із Лісабона мандрівниця вилетіла до Цюриха, а звідти продовжила шлях потягом до Німеччини. Увесь цей маршрут обійшовся їй у 64 євро.

Таким чином, на дорогу в обидва боки туристка витратила 98 євро, тобто 4 800 гривень. Водночас варто враховувати, що мандрівниця живе у Німеччині й не витрачала додаткові гроші на добирання потягом чи автобусом в Україну.

За тиждень відпочинку туристка встигла пожити одразу у двох популярних містах країни – Порту та Лісабоні. На кожне місто вона виділила по три ночі. Такий формат подорожі дозволив не обмежуватися одним містом, а познайомитися з різними частинами країни. Апартаменти у Порту коштували 94 євро з людини, а в Лісабоні – 133 євро. Разом на житло за шість ночей мандрівниця витратила 227 євро, тобто 11 200 гривень.

Заощаджувати на ресторанах українка не намагалася. Навпаки – вона жодного разу не готували в апартаментах, натомість постійно відвідувала різні заклади або купувала готову їжу в супермаркетах. За три дні у Порту на харчування пішло приблизно 95 євро з людини. У Лісабоні витрати виявилися трохи більшими – 105 євро. Тобто за весь тиждень на їжу мандрівниця витратила близько 200 євро, а це приблизно 28,5 євро на день, причому без необхідності самостійно готувати сніданки, обіди та вечері.

Українка розповіла про свої витрати у Португалії: відео

На транспорт у Португалії українка витратила 50 євро, при чому вона майже завжди користувалася лише таксі. Зауважимо, що у Порту та Лісабоні добре розвинений громадський транспорт, тому мандрівники, які хочуть ще більше скоротити бюджет, можуть поєднувати різні способи пересування.

Окрему частину бюджету туристка виділила на знайомство з місцевою культурою. У Порту вона відвідала дегустацію портвейну, яка коштувала 25 євро. Ще 32 євро мандрівниця витратила на відвідування замків у Сінтрі – мальовничому містечку неподалік Лісабона. Воно відоме казковими палацами, старовинними садибами та зеленими пагорбами. Загалом на розваги та екскурсії пішло 57 євро.

Уся семиденна подорож обійшлася українці у 632 євро, тобто 31,1 тисячі гривень.

Я досі не розумію, чому всі не їдуть у Португалію, коли там так дешево,

– поділилася враженнями мандрівниця.

Приклад українки показує, що знайомство із Західною Європою не обов'язково супроводжується величезними витратами. У середньому один день мандрівниці у Португалії коштував 90 євро.