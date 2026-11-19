Гірськолижний курорт Драгобрат у листопаді 2026 року відкрив продаж скіпасів та бронювання житла на новий сезон. Кілька днів відпочинку для двох після свят коштуватимуть від 15 тисяч гривень.

Як повідомляє видання "О Море", офіційну дату початку лижного сезону на найвисокогірнішому курорті України наразі не визначили. Робота трас на Свидовецькому масиві на висоті 1300 – 1700 метрів безпосередньо залежить від обсягів природного снігу, тому туристам радять перевіряти трансляції вебкамер перед виїздом.

Скільки коштують скіпаси на різних схилах?

На курорті відсутній єдиний абонемент для підйомників, адже траси належать різним операторам. Абонемент одного комплексу не діє на сусідніх схилах, тому відпочивальникам варто обирати житло з урахуванням бажаної локації катання.

У комплексі ТК "Драгобрат" триває передпродаж абонементів на бугельні витяги Doppelmayr та ВЛ-1000 до 30 листопада 2026 року.

Пакет на 50 підйомів у цей період коштує 2500 гривень для дорослого та 1400 гривень для дитини, тоді як повна сезонна вартість становить 3600 та 2000 гривень відповідно.

Комплекс "Вершина Карпат" пропонує окрему тарифну сітку за системою умовних одиниць: пакет на 60 одиниць обійдеться у 650 гривень, а на 500 одиниць – у 3250 гривень.

Денний безлімітний скіпас тут коштує 1600 гривень, разовий бугельний підйом становить 150 гривень, а крісельний – 300 гривень.



Відпочинок на Драгобраті / Winter.com.ua

Ціни на житло та святковий період

Вартість номерів у місцевих готелях традиційно сягає максимуму у період новорічних свят. Наприклад, у готелі "Кушавель" проживання з 23 грудня до 15 січня коштує 2000 гривень за добу з людини, а після святкового періоду ціна знижується до 1700 гривень разом із дворазовим харчуванням.

У готелі "Добош" двомісний номер у грудні становить 3400 гривень на добу, під час новорічного тижня зростає до 5000 гривень, а в середині січня опускається до 4000 гривень.

Загалом три ночі на курорті для двох осіб після різдвяно-новорічного піку обійдуться приблизно в 10 – 12 тисяч гривень.



Гірськолижна траса на Драгобраті / Winter.com.ua

Трансфер позашляховиками та прокат спорядження

Доїхати безпосередньо до курорту звичайним легковим транспортом неможливо через крутий гірський рельєф і снігові замети. Мандрівники залишають автомобілі в селищі Ясіня або прибувають туди залізницею, після чого пересідають на спеціальний повнопривідний транспорт – УАЗи чи позашляховики.

Груповий підйом до готелів коштує від 400 гривень з пасажира в один бік, а індивідуальна оренда авто для компанії сягає 1600 – 2000 гривень. Дорога гірським серпантином займає від 40 хвилин до півтори години.

Оренду спорядження організували біля самих витягів, де базові комплекти лиж або сноубордів у пунктах на кшталт "Вотавілю" коштують 200 – 350 гривень на добу.

Комплекти з нових лінійок або спорядження вищого класу обійдуться лижникам орієнтовно у 500 – 700 гривень на день.

Як не витратити всі гроші в Буковелі?

Раніше ми розповідали про те, як не переплачувати за відпочинок у Буковелі: варто їхати наприкінці сезону з 10 березня, коли триденний скіпас коштує 3350 гривень замість 5500 – 7150 гривень у дорожчі періоди. Також вигідніше орендувати лижне спорядження одразу на кілька днів: наприклад, комплект категорії C на три дні коштує 1000 гривень, а на сім – 1800 гривень.

На проживанні можна заощадити, обравши апартаменти чи садибу замість дорогого готелю біля підйомників. Перед бронюванням варто порівняти ціни на Booking.com і сайтах готелів, перевірити акції для іменинників і можливість окремо придбати абонемент у SPA.