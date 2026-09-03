Зелена галочка не гарантує, що штрафу не буде: як правильно оплачувати проїзд у Львові

Плануючи поїздку до Львова, туристам варто заздалегідь розібратися не лише з маршрутами, а і з оплатою проїзду. У місті діють різні тарифи залежно від способу розрахунку, а за безквитковий проїзд можна отримати чималий штраф.

Станом на 3 вересня 2026 року одна поїздка у громадському транспорті Львова коштує від 11,5 до 30 гривень. Найдешевше платити ЛеоКарт, а найдорожчим варіантом залишається готівка. Водночас є ще один нюанс, про який пасажирам важливо знати під час оплати.

Скільки коштує проїзд у громадському транспорті Львова?

Вартість поїздки залежить від того, яким способом пасажир оплачує проїзд. Найвигіднішим варіантом є оплата ЛеоКарт. Станом на 3 вересня 2026 року діють такі тарифи:

для студентів при оплаті ЛеоКарт 11,5 гривні;

при оплаті додатком або загальною ЛеоКарт 23 гривні;

при оплаті банківською карткою або телефоном з підтримкою NFC 26 гривень;

при оплаті готівкою 30 гривень.

Окремо встановлена вартість перевезення багажу. При безготівковому розрахунку вона становить 23 гривні, а при оплаті готівкою 30 гривень. Для тих, хто планує користуватися громадським транспортом регулярно, є також абонементи. Студентський абонемент на всі види транспорту коштує 575 гривень, а загальний 1150 гривень.

Валідація поїздки в громадському транспорті / фото Львівської міської ради

Що буде, якщо їхати без квитка?

За безквитковий проїзд у громадському транспорті Львова передбачений штраф у розмірі 520 гривень. Саме тому після оплати поїздки важливо переконатися, що вона справді була успішно зафіксована системою. Особливо це актуально для тих, хто розраховується банківською карткою або телефоном.

На практиці траплялися ситуації, коли пасажир прикладав картку до валідатора, отримував на екрані зелену галочку, однак під час перевірки контролером інформація про оплату не відображалася в його системі. У результаті людина могла отримати штраф, хоча фактично намагалася оплатити проїзд.

Є спосіб додатково перевірити, чи справді поїздка зафіксована. Після успішної валідації пасажиру варто ще раз прикласти картку або банківський телефон до валідатора. Перед цим потрібно обрати кнопку "Інформація про квиток". На екрані має відображатися інформація про валідований квиток, зокрема час його валідації.