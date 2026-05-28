Справжній рай для пішоходів: названо найкращі міста світу для прогулянок

Туристи люблять гуляти пішки в новому для себе місті й досліджувати атмосферу без транспорту. Саме для таких мандрівників нове дослідження визначило найкращі локації, в яких можна все відкривати пішки.

Фахівці оцінили туристичні напрямки по всьому світу та визначили, наскільки комфортно їх досліджувати пішки, пише Daily Mail. Під час аналізу враховували доступність пам'яток, кількість пішохідних зон, інфраструктуру без автомобілів і загальне враження від прогулянок містом.

Читайте також На море в Албанію: ідеальний маршрут для подорожі на 5 днів

Яка країна стала лідером рейтингу?

Італійська Венеція впевнено посіла перше місце в рейтингу, набравши 96 балів зі 100 можливих. Дослідники зазначають, що прогулянки цим містом є максимально природними завдяки його унікальним краєвидам та звивистим каналам.

Найкращий пішохідний маршрут варто розпочати в Ріальто, а потім вирушити до затишних провулків Каннареджо. Обов'язковою точкою є площа Святого Марка, а завершити день радять на одному з мостів у районі Дорсодуро під час заходу сонця.

Венеція посіла перше місце / інстаграм @bucketlistbums

Які міста увійшли до трійки лідерів?

На другому місці з оцінкою 94 бали опинилося прекрасне місто Понтеведра, розташоване на північному заході Іспанії. Воно наповнене історією та приголомшливою архітектурою. Це галісійське місто пропонує набагато спокійніший відпочинок, ніж популярніші європейські туристичні локації.

Тут чудово зберігся старий центр, а також розташована готична базиліка Санта-Марія-ла-Майор. Найкращий спосіб дослідити Понтеведру пішки – прогулятися історичним центром, його жвавими площами, терасами та ринками, орієнтуючись на пішохідну схему Metrominuto.

Понтеведра в Іспанії посіла друге місце в рейтингу: дивіться відео

Бронзовим призером стала столиця Фінляндії – Гельсінкі, яка отримала 88 балів. Місто приваблює тим, що його гавань, ринкові павільйони, музеї, дизайнерські квартали та парки розташовані на відносно невеликій відстані один від одного. Щоб найкраще відчути фінську столицю, варто розпочати прогулянку з Сенатської площі, пройтися набережною та завітати до Дизайнерського кварталу.

Гельсінкі пропонує безліч музеїв, кафе та парків для прогулянок пішки: дивіться відео

Які ще міста світу увійшли до рейтингу найкращих?

Японське Кіото посіло четверте місце (86 балів). Це місто найкраще досліджувати повільно, прогулюючись районом гейш Гіон, історичним районом Хіґасіяма та Стежкою філософа.

П'ятірку лідерів замикає Мадрид (84 бали), який чудово пристосований для прогулянок завдяки своїм площам Пуерта-дель-Соль та Пласа-Майор, а також парку Ретіро.

Шосте місце дісталося Парижу (83 бали), де пішоходам радять досліджувати береги Сени, Лувр, Монмартр та Люксембурзький сад.

Париж підходить для прогулянок пішки / інстаграм @paris

На сьомій сходинці опинився французький Ліон, в якому варто відвідати знамениті приховані проходи (трабулі) та Старий Ліон.

Восьме місце посіла американська Філадельфія. Австралійський Мельбурн посів дев'яте місце завдяки своїм провулкам із муралами, ринку королеви Вікторії та набережній річки Ярра. Десятку лідерів замикає Буенос-Айрес – яскрава столиця Аргентини, де найкраще пішки досліджувати райони Сан-Тельмо, Реколета та Палермо-Сохо.

Хто опинився у другій частині списку?

Нью-Йорк посів 11-те місце. Дослідження цього мегаполісу пішки порівнюють із кінематографічним досвідом, особливо під час прогулянок Бруклінським мостом, Центральним парком та парком Хай-Лайн. На 12-му місці опинився французький порт Сет, де приємно блукати вздовж каналів та гори Сен-Клер.

Британська столиця Лондон посіла 13-те місце. Місто складається з 32 окремих районів, кожен з яких має свої унікальні особливості. Найкращими локаціями для прогулянок тут назвали Саут-Банк, Вестмінстер, Ковент-Гарден та Сохо.

Лондон можна довго пізнавати пішки / інстаграм @london_city_photo

Турецький Стамбул опинився на 14-му місці. Тут пішоходам радять відвідати Султанахмет, Гранд-Базар, райони Галата та Балат, а також набережну Босфору. Замикає топ-15 місто Сан-Педро в Белізі. Тут можна насолоджуватися морським повітрям, прогулюючись набережною та причалами Карибського острова.

Піші прогулянки – це найкращий спосіб по-справжньому відчути ритм міста, зазирнути в його приховані куточки та створити власні незабутні спогади. Обирайте свій наступний маршрут, взувайте зручні кросівки та вирушайте назустріч новим пригодам!