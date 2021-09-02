Зони "нічного життя" в центрі міста не для людей із судимістю: Копенгаген введе нову заборону

Поліція Копенгагена повідомила, що запровадить чотири зони "нічного життя", які дозволять їй застосувати деякі обмеження. Зокрема, людям з судимістю буде заборонено відвідати цю територію.

Зони набудуть чинності 14 вересня 2021 року. Відповідно до заяви поліції, діятимуть щонайменше до 13 вересня 2023 року.

Читайте також Профілактичне покарання: туристку, що близько підійшла до термальних джерел, ув'язнили на 7 діб

"Зонами нічного життя" вважатимуться чотири райони, які розташовані недалеко від центральної частини міста, у кварталах "Внутрішнього міста" (the Inner city), або у Вестербро. Вони містять популярні вулиці з великою концентрацією барів, нічних клубів та ресторанів.

Людям, які раніше були судимі за певні види злочинів (проти особи або злочини зі зброєю), може бути заборонено перебування в цих зонах на строк до двох років. За порушення заборони загрожує штраф у розмірі 10 000 крон (понад 1 500 доларів) і до 30 діб тюремного ув'язнення за повторні порушення.

Запровадження цих зон має на меті "створення більш безпечного середовища нічного життя для всіх".

Зауважимо, раніше уряд Данії прийняв рішення скасувати усі COVID-обмеження з 10 вересня. Це пояснюють високим рівнем вакцинації населення.