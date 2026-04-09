Сюди даремно ніхто не літає: що це за мальовничі країни, де взагалі нема туристів

Влітку Європа перетворюється на величезний мурашник – мільйони людей з усього світу приїжджають у Рим, Париж та середземноморські курорти. Деякі країни вже зіштовхнулися з негативними наслідками надмірного туризму і намагаються з ними боротися. Паралельно у світі існують країни з дивовижними пляжами і природою, які туристи чомусь оминають своєю увагою.

Деякі віддалені країни світу за весь рік приймають всього кілька тисяч туристів, що у порівнянні з Європою – геть нічого. Для мандрівників, які не люблять переповнені локації, це справжній рай. Всесвітня туристична організація ООН створила рейтинг найменш відвідуваних країн світу.

Які країни світу найменше відвідують туристи?

1. Кірибаті

На першому місці у рейтингу опинилася держава, яка розміщена на островах та атолах у Тихому океані – Кірибаті. У 2022 році цю країну відвідало лише 2 тисячі туристів, щоправда, до пандемії коронавірусу показники були вищими – 12 тисяч туристів. Кірибаті – це неймовірно красива острівна країна, яка лежить на коралових рифах. Підводний світ тут вражає – рифи, скати, китові акули. Однак туристи оминають її через нерозвинену інфраструктуру та наслідки змін клімату – небезпечні погодні явища.



Мальовничі острови Кірибаті / Фото Samyra Lauanda

2. Маршаллові острови

Маршаллові острови щорічно відвідують близько 6 тисяч туристів. Ця держава розташована в Тихому океані між Філіппінами та Гаваями та може похвалитися білосніжними пляжами, кришталево чистою водою та різноманітним морським життям. Це ідеальне місце для втечі від усіх та відпочинку на природі.



Маршаллові острови / Фото Ilija Jovanović

3. Ніуе

Про цю острівну країну в Полінезії ви могли навіть не чути. Це не дивно, адже її площа – всього 261 кілометр квадратний. У Ніуе живе всього 1900 людей, а туристів за рік приїжджає близько 9 тисяч. Ніуе – це справжній дикий куточок – тут нема світлофорів, черг у магазинах, природа незаймана, а люди усміхаються і махають руками навіть незнайомцям.

Однак, як пише National Geographic, через надмірний вилов риби та зміни клімату океанічна фауна біля берега країни опинилася під загрозою зникнення. Оскільки інших ресурсів в Ніуе нема і мешканці повністю залежать від океану, вони намагаються боротися з негативними наслідками.

Берегова лінія в Ніуе / Фото Depositphotos

4. Мікронезія

Острови Мікронезії розкидані по північній частині Тихого океану, між Маршалловими островами та Палау, Щороку вони приймають лише 18 тисяч відвідувачів. Це при тому, що тут є найбільші у світі коралові рифи, найкращі рибальські господарства та руїни стародавнього міста, яке збудували на кораловому рифі – Нан Мадол.

Археологічне місто Нан Мадол / Фото Depositphotos

5. Монтсеррат

Цей гірський карибський острів є заморською територією Великої Британії. До виверження вулкана у 1955 році він був популярним місцем для відпочинку, але після того, як лава знищила частину острова і навіть його столицю, все змінилося. Місцеві мешканці покинули свої домівки, а туристи надовго забули про цей колись райський куточок. Сьогодні відвідувачі прибувають на Монтсеррат хіба що на один день.

