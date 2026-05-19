Це місто в Італії недооцінюють: воно вже стрімко набирає популярність

Чимало туристів планують подорож в Італію в одне з найпопулярніших міст – Рим, Мілан чи Венецію. Ці міста справді неймовірно красиві, але є один нюанс – вони переповнені туристами, особливо у піковий літній сезон.

Останнім часом мандрівники роблять більше ставку на якісь унікальні локації, які ще не встигли стати сильно популярними, пише Travel Off Path. Якщо хочеться побачити іншу Італію, то варто звернути увагу на Трієст.

Чим особливе місто Трієст?

Місто розташоване в регіоні Фріулі-Венеція-Джулія і вважається недооціненою перлиною цього регіону. Проте, ситуація починає змінюватися. Лише минулого року Трієт прийняв понад 1,6 мільйона туристів, тож популярність міста продовжує зростати.

З населенням менше 200 тисяч людей – такі цифри прирівнюються до справжнього туристичного буму.

Особливість італійського міста Трієст у тому, що він оповитий австрійським характером. Тут широкі бульвари, цікава архітектура та виразний автро-угорський стиль.

Кажуть, що тут дуже легко відчути атмосферу Центральної Європи. Може здатися, що ви не в Італії, а десь між Віднем і Будапештом.

Площа Єдності Італії, що виходить просто до моря – вражає масштабом і геть не схожа на класичні італійські площі з соборами у центрі.

У Трієсті кава – це майже окрема культура. Одне з найвідоміших місць у місті – кафе San Marco, відкрите у 1914 році. Колись у ньому збиралися письменники, інтелектуали та митці.

Ще однією атмосферною локацією вважається Великий канал. Це затишний район з кам’яними мостами, невеликим водним каналом і тратторіями під старими аркадами.

Для прогулянок на заході сонця тут можна обирати Моло Аудаче – довгий пірс, що виходить в Адріатичне море.

Особливої атмосфери місту надає арка І століття до нашої ери, якій вже понад 2100 років. Поруч розташований римський театр Тергесте, який колись стояв біля самого моря.

Тут також над містом височіє замок Сан-Джусто – фортеця з панорамними краєвидами та Трієст і затоку. Для ще кращої атмосфери туристам радять вирушити до замку Мірамаре. Це палац Габсбургів з розкішними садами та видами на море, до якого можна дістатися автобусом за 30 хвилин.

У міста є ще одна особливість – близькість до Словенії. Всього 30 хвилин автобусом, і можна опинитися в Копері – містечку на Словенській Рив’єрі.

Яке італійське місто відштовхує туристів?

Неаполь має суперечливу репутацію через шум, хаос і занедбаність, але місто вражає своєю енергією та гостинністю, пише Express. Тут скрізь можна побачити портрети Дієго Марадони – легенди футбольного крупу "Наполі", якого тут обожнюють.

Однією з найяскравіших маршрутів є підйом до замку Сант-Ельмо. Дорога веде вгору повз тераси й пастельні будинки. З фортеці відкривається панорама на Неаполітанську затоку та величезний Везувій.

In Journal пише, що досвідчені туристи описують Неаполь як одне з найцікавіших міст Середземномор'я. Галерея Умберто I тут містить твори мистецтва майстрів епохи Відродження, а Музей сучасного мистецтва Доннареджіна ознайомить із сучасним мистецтвом Неаполя.

Що варто дізнатися про трендовий об'їзний туризм?

Об'їзний туризм стає популярним серед покоління Z. До прикладу, тепер туристи обирають Реймс замість Парижа, Брешію замість Мілана, Мілос замість Санторіні та Кудільєро замість Барселони.

Об’їзні маршрути – це альтернатива класичним туристичним місцям. Зазвичай вони розташовані неподалік від популярних міст чи курортів, але мають спокійніший вайб та розслаблену атмосферу.