Ці три речі лише займають місце у валізі: не беріть їх більше у подорож

Перед тим, як вирушити у подорож, більшість людей стикаються з однаковою проблемою – пакуванням валізи. Через страх щось забути, туристи беруть занадто багато речей й починають стресувати, коли валізу складно закрити.

Експертка з мінімалізму Кортні Карвер розповіла у блозі Be more with less, що колись постійно перепаковувала валізу, намагаючись підготуватися до будь-яких можливих сценаріїв.

Згодом вона переглянула свій підхід й визначила три речі, які більше ніколи не візьме з собою. Саме це допомогло зробити подорожі простішими та спокійнішими.

Які речі займають багато місця у валізі?

Запасне взуття

Надмірна кількість взуття – головна помилка під час пакування валізи. Ми думаємо, що будемо щодня носити різне взуття, але на практиці можемо проходити усю відпустку в звичайних шльопанцях.

На відпочинок краще брати лише те взуття, в якому можна буде без дискомфорту проходити багато кілометрів. Крім того, на відпочинок не варто пакувати нову пару взуття, оскільки розношувати їх – не найкраща ідея. Часто нове взуття призводить до мозолів.

Речі, які не відповідають стилю

Дехто у відпустку складає такий одяг та аксесуари, які майже ніколи не носить, сподіваючись, що у відпустці вони знадобляться.

Фахівчиня зазначила, що не варто брати модний одяг «про всяк випадок». Вечірні сукні краще брати тоді, якщо якась певна подія запланована заздалегідь. В усіх інших випадках варто пакувати лише ті речі, які ми регулярно носимо у повсякденному житті.

Завдяки такому підходу вдасться не перевантажувати валізу речима, які в ній так і залишаться впродовж всього відпочинку. Найкраще обирати улюблений одяг, який відповідатиме погоді й місцям, куди ви їдете.



Не варто брати у відпустку зайвий одяг / Фото Pexels

Зайвий одяг

Кортні Карвер також радить відмовитися від звички брати з собою багато різних речей заради образів. Насправді люди у відпустці часто носять однакові речі, і в цьому немає нічого поганого.

Варто лише дотримуватися принципу мінімалістичного гардероба й брати ті речі, які добре поєднуються між собою.

Якщо поїздка триватиме тиждень, рекомендовано взяти речі на 3 – 4 дні. У майбутньому після кожної поїздки можна проаналізувати, що залишилося недоторканим у валізі.

До прикладу, якщо якусь пару взуття, сорочку чи іншу річ ви не використали, найімовірніше, вона не знадобиться й наступного разу.

Щоб не повторювати помилок, можна у нотатках вести власний список необхідних речей й прибирати звідти поступово усе зайве. Такий підхід допоможе спакувати валізу швидше й не хвилюватися перед виїздом про те, що ви щось забули.