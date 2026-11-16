Від Ніагари до Марокко: експерти назвали 10 унікальних локацій на честь Року Кози

Експерти уклали перелік із 10 локацій світу, чия історія або назва пов'язана з козами. До списку увійшли природні заповідники, скелясті узбережжя та пам'ятки на різних континентах.

Як повідомляє видання Cheapflights, добірку приурочили до настання чергового зодіакального циклу за східним календарем. Коза посідає восьме місце у 12-річному колі символів, уособлюючи витривалість, стійкість і спокій завдяки вмінню виживати у найскладніших гірських умовах.

Природні заповідники та скелясті узбережжя США

Серед найвідоміших природних об'єктів фахівці виділили Goat Island, розташований між водоспадами Bridal Veil та Canadian Horseshoe у системі Ніагарського водоспаду.



Goat Island / Фото з відкритих джерел

Свою назву ділянка суходолу отримала через отару першопоселенця Джона Стедмана, яку той перевіз туди 1778 року для захисту від хижаків. Нині туристи дістаються острова мостами, щоб оглянути водоспади зі спеціальних оглядових майданчиків комплексу Cave of the Winds.

Ще однією визначною північноамериканською локацією стало озеро Goat Lake на шосе Mountain Loop у штаті Вашингтон. Водойма оточена лісовим масивом Mount Baker-Snoqualmie, а популярний пішохідний маршрут туди становить 16 кілометрів в обидва боки.

У Каліфорнії відзначили піщаний пляж Goat Rock Beach, де височіє масивний скельний виступ, де у XX столітті пастухи випасали худобу, а нині відпочивають тюлені та морські леви.



Goat Rock Beach / Фото з відкритих джерел

На Гаваях біля північно-східного узбережжя острова Оаху розташований безлюдний острівець Мокуауя, також знаний як Goat Island.

Капітан Джеймс Кук уперше завіз кіз на архіпелаг 1778 року, а зараз ця територія функціонує як закритий природний резерват для морських птахів, доступний для відвідувачів лише пішки під час відпливу.

Деревні кози Африки та новозеландські корали

В околицях марокканського міста Ес-Сувейра тварини породи Тамрі демонструють унікальну здатність лазити по гілках дерева Argania spinosa.



Тамрі лазять по деревах / Фото з відкритих джерел

Місцеві кози поїдають плоди арганії, кісточки яких традиційно збирали представники народу берберів для створення цінної арганової олії. Зараз виробництвом косметичного продукту займаються жіночі кооперативи, а самі тварини на деревах стали туристичною атракцією.

У Новій Зеландії на північ від Окленда діє перший морський заповідник країни Goat Island Marine Reserve, створений 1977 року. Європейські мореплавці висаджували кіз на острові для забезпечення їжею моряків, які зазнали аварії корабля.



Goat Island Marine Reserve / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Сьогодні корінний народ маорі називає це місце Motu Hawere, а туристи приїжджають сюди заради дайвінгу та спостереження за рибами.

Міські легенди від Нью-Йорка до Познані

Зв'язок із козами має і Нью-Йорк, історичне прізвисько якого Gotham походить від староанглійської назви поселення, де тримають кіз.

Письменник Вашингтон Ірвінг у 1807 році використав цей термін для сатиричного опису міської культури, запозичивши його з англійського фольклору про село Готем у графстві Ноттінгемшир.

Китайське місто Гуанчжоу обрало козу своїм офіційним символом через стародавню легенду доби династії Чжоу.

За переказами, п'ятеро безсмертних верхи на козах спустилися з небес, щоб урятувати місто від голоду зерном, після чого містяни звели Храм п'яти безсмертних та встановили кам'яний монумент у парку Юесю.

У шотландському регіоні пік Goat Fell заввишки 874 метри залишається найвищою точкою острова Арран, відкриваючи краєвид до узбережжя Ірландії.

Список замкнула ратуша польського міста Познань, де з 1551 року щодня опівдні механічні фігури двох цапів стикаються рогами 12 разів у пам'ять про курйозний порятунок тварин від міського кухаря.



Фігури козликів у Познані / Фото з відкритих джерел

Якщо ж у своєму відпочинку ви віддаєте перевагу радше спокою, радимо детальніше приглянути для себе європейські міста, які лідирують за цим критерієм.

Перші три позиції рейтингу посіли Венеція, Лісабон та Амстердам. До десятки також увійшли ще два італійські міста – детальніше про них, а також про інші спокійні міста Європи, читайте в матеріалі 24 Каналу.