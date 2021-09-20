Тисячі людей на пляжах: оксамитовий сезон в Одесі приваблює туристів

Оксамитовий сезон в Одесі у вересні – в самому розпалі. На міських пляжах відпочивають тисячі людей. В основному, це туристи з інших областей.

Андрій приїхав на тиждень з Києва. Він відзначив, що наразі море чистіше, ніж було влітку. Хоча температура води помітно знизилась – до +21 – +22 градусів.

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Восени в Одесі помірніші ціни, ніж влітку

Більшість туристів приваблює відпочинок у вересні через помірні ціни, у порівнянні з літом. Зазвичай у цей період житло коштує значно дешевше.

За словами готельєра Володимира Осадчука, якщо влітку ціна була від 4 тисяч і до 8 – 9 тисяч гривень, то зараз – від 2 800 до 6 тисяч.

Поки температура води й повітря досить комфортна, в нас 70 – 80% завантаження так і залишається. Це, звісно, насамперед у вихідні дні. Переважно це кияни, які приїжджають у п'ятницю ввечері і тут до ранку понеділка,

– повідомив він.

На пляжах знижувати ціни не квапляться. Шезлонг, парасолька чи прокататися на скутері або банані – все це коштує, як і влітку.



Восени ціни на пляжах Одеси такі, як і на початку сезону / Скриншот з відео 24 каналу

Співробітник пляжу Андрій розповів, орендувати лежак на сонці – 100 гривень, під парасолею – 150 гривень. Такі ціни були на початку сезону, такими й залишаться до кінця.

У місті відбудеться низка фестивалів

Приваблює туристів в Одесу не тільки пляжний відпочинок, а й безмежна кількість концертів та фестивалів. Директорка департаменту туризму Одеської міськради Тетяна Маркова підкреслила, що в місті проходять:

фестиваль німого кіно та сучасної музики "Німі ночі";

музичний фестиваль "Золоті скрипки Одеси"

музична подія Odessa JazzFest.

Оксамитовий сезон в Одесі триває з кінця серпня до середини жовтня. Скільки туристів відвідали Одесу влітку 2021 року – підрахують в кінці жовтня, бо курортний сезон ще не скінчився. Втім у департаменті туризму зазначили, відпочивальників точно більше, ніж у 2020 році.