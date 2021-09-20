Андрій приїхав на тиждень з Києва. Він відзначив, що наразі море чистіше, ніж було влітку. Хоча температура води помітно знизилась – до +21 – +22 градусів.
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Восени в Одесі помірніші ціни, ніж влітку
Більшість туристів приваблює відпочинок у вересні через помірні ціни, у порівнянні з літом. Зазвичай у цей період житло коштує значно дешевше.
За словами готельєра Володимира Осадчука, якщо влітку ціна була від 4 тисяч і до 8 – 9 тисяч гривень, то зараз – від 2 800 до 6 тисяч.
Поки температура води й повітря досить комфортна, в нас 70 – 80% завантаження так і залишається. Це, звісно, насамперед у вихідні дні. Переважно це кияни, які приїжджають у п'ятницю ввечері і тут до ранку понеділка,
– повідомив він.
На пляжах знижувати ціни не квапляться. Шезлонг, парасолька чи прокататися на скутері або банані – все це коштує, як і влітку.
Восени ціни на пляжах Одеси такі, як і на початку сезону / Скриншот з відео 24 каналу
Співробітник пляжу Андрій розповів, орендувати лежак на сонці – 100 гривень, під парасолею – 150 гривень. Такі ціни були на початку сезону, такими й залишаться до кінця.
У місті відбудеться низка фестивалів
Приваблює туристів в Одесу не тільки пляжний відпочинок, а й безмежна кількість концертів та фестивалів. Директорка департаменту туризму Одеської міськради Тетяна Маркова підкреслила, що в місті проходять:
- фестиваль німого кіно та сучасної музики "Німі ночі";
- музичний фестиваль "Золоті скрипки Одеси"
- музична подія Odessa JazzFest.
Оксамитовий сезон в Одесі триває з кінця серпня до середини жовтня. Скільки туристів відвідали Одесу влітку 2021 року – підрахують в кінці жовтня, бо курортний сезон ще не скінчився. Втім у департаменті туризму зазначили, відпочивальників точно більше, ніж у 2020 році.