Зокрема, Тіват популярний й серед українців. Тому лоукостер SkyUp Airlines влаштував для своїх клієнтів розпродаж авіаквитків з 5 міст України.

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Полетіти за акційними квитками на чорногорський курорт Тіват, що на березі Адріатичного моря, можна з наступних українських міст:

Київ;

Львів;

Одеса;

Харків;

Запоріжжя.

У 2021 році SkyUp планує здійснювати польоти з Києва до Тівату до 17 жовтня, зі Львова та Одеси – до 2 жовтня, а з Харкова і Запоріжжя – до 3 жовтня.

Вартість авіаквитків

Авіаперевізник встановив мінімальну ціну 199 доларів в обидва боки. Така вартість діє, якщо забронювати квитки 14 – 15 вересня.

Найдешевші квитки включають перевезення тільки ручної поклажі – 9 кілограмів та 55х40х20 сантиметрів.

Умови в'їзду до Чорногорії

За даними консульської служби МЗС України, з 14 вересня в'їзд до Чорногорії буде дозволений лише за наявності одного з документів:

негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години або швидкий тест на антиген, зроблений за 48 годин;

довідка про перенесення хвороби, наприклад старий позитивний ПЛР-тест;

сертифікат про повну вакцинацію.

В МЗС нагадали, що Чорногорією приймається будь-яка вакцина, а сам документ вакцинації може бути в електронному або паперовому вигляді, українською чи англійською мовами.

У разі відсутності цих документів, і туристи, і громадяни Чорногорії мають пройти 14-денну самоізоляцію. Її можна припинити на 6 день, якщо результат ПЛР-тесту буде негативним.

Без обмежень можуть в'їжджати особи до 18 років.

За даними Worldometer, станом на 14 вересня 2021 року в Чорногорії виявлено 122 364 випадки зараження коронавірусом, з них 1 806 летальних.

Відзначимо, раніше SkyUp заявив, що розпочне виконувати рейси до польського міста Лодзь, а також до столиці Чехії – Праги.

Крім того, лоукостер змінив умови безкоштовного вибору місця заздалегідь у тарифі Standard – тепер забронювати його можна за допомогою онлайн-чекіну тільки за 15 днів до вильоту.