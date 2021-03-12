The Telegraph склав рейтинг річкових круїзів 2021: серед них є і Україна

Британське видання The Telegraph склало список з 30 варіантів подорожей річками світу і серед рекомендованих напрямків є й Україна.

Рекомендують круїз до Чорного моря тривалістю 14 днів вздовж річки Дунай. Маршрут починається в Німеччині – Австрія – Словаччина – Угорщина – Сербія – Болгарія – Румунія.

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А дорогою можна відвідати столиці з палацами й замками, схили долини Вахау і величні Залізні ворота, за якими лежить стежка через Карпатські гори.

Вони зазначили, що "Одеса всіяна архітектурними перлинами". А для особливо енергійних рекомендують пробігтися по знаменитих Потьомкінських сходах.

Козацькі вершники, вимахуючи шаблями, додають бойового присмаку до цієї 12-денного відкриття вздовж Дніпра через серце України. Прохід водами від Києва до Одеси всіяних схожими на цибулинки куполами соборів й візантійськими іконами, які позначають століття історії. А острови й озера Дніпровської дельти – це скриня зі скарбами дикої природи,

– написав The Telegraph.

У всьому світі правила в'їзду в країни постійно оновлюються, але в більшості з них іноземним туристам важко потрапити. Лише в п'яти країнах зараз немає коронавірусних обмежень.