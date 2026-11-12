Кіпр чи Мальта: де тепліше відпочивати у листопаді

Листопад на Кіпрі та Мальті ще зберігає м’яке середземноморське тепло, але кожен із цих островів відкривається мандрівникам по-своєму. Один приваблює морем й античними пам’ятками, інший – спокійними прогулянками старими містами та короткими втечами на сусідні острови.

Листопад у Європі вже давно не про спеку, але для двох островів Середземномор’я сезон ще не здається, пише 24 Канал. Кіпр і Мальта залишаються найпомітнішими варіантами для тих, хто шукає останнє м’яке тепло, прогулянки без літньої метушні та море, яке ще не встигло остаточно охолонути.

Кіпр у листопаді

На Кіпрі листопад зазвичай виглядає як м’який перехід від літа до зими, але без різкості. У східній частині Середземного моря вдень тут часто буває тепло, а вечори вже вимагають легкої куртки.

Для купання це один із найкращих осінніх напрямків у Європі: море остигає повільно, тож у вода ще комфортна для тих, хто не боїться трохи свіжішого бризу.

У листопаді на Кіпрі середня температура повітря тримається приблизно на рівні 20–24 °C вдень, а моря – близько 22–24 °C на початку місяця з поступовим зниженням до кінця. Дощі трапляються частіше, ніж у жовтні, але це ще не сезон затяжних холодів, радше короткі осінні перерви між сонячними відрізками.

Саме тому Кіпр у листопаді добре підходить тим, хто хоче поєднати пляж і рух. У районі Айя-Напи та Протараса ще можна знаходити дні для купання на Ніссі-Біч і Коннос-Бей, а в Лімасолі й Пафосі пляж легко поєднувати з міськими прогулянками.

Для екскурсій особливо зручні Пафос із його археологічним парком, мозаїками та гаванню, Лімасол із набережною та старим містом, а також Ларнака, де працюють як міські пляжі, так і точки для спокійних прогулянок. У горах Троодос у цей час уже відчутно прохолодніше, тож там погода може різко відрізнятися від узбережжя.

Мальта в листопаді

Мальта в листопаді зазвичай прохолодніша за Кіпр, але для осінньої подорожі має свою сильну сторону: тут значно комфортніше гуляти історичними вулицями. Середня денна температура повітря в цей період зазвичай тримається близько 18–22 °C, а море залишається відносно м’яким – приблизно 20–22 °C. До кінця місяця купання вже більше залежить від погоди.

Дощі на Мальті в листопаді трапляються частіше, ніж на Кіпрі, а вітер може робити відчуття прохолоди сильнішим, ніж показує термометр. Це означає, що пляжний відпочинок тут більш нестабільний, зате для екскурсій і прогулянок сезон дуже вдалий.

Для мандрівників Мальта в листопаді – це насамперед Валлетта, Мдіна, Сліма, Сен-Джуліанс і три містечка на іншому боці Великої гавані. У Валлетті можна проводити цілий день між вузькими вулицями, бастіонами та видами на гавань, а Мдіна з її тихими кам’яними провулками в цей час особливо добре сприймається без значної кількості туристів.

Де тепліше і де реальніше купатися?

Якщо дивитися саме на пляжний відпочинок, то перевага в листопаді за Кіпром. Тут тепліше повітря, зазвичай тепліше море і вищі шанси на сонячні дні. Мальта, навпаки, більше підходить тим, хто не женеться за максимально теплою водою, а хоче м’яку осінню погоду, менше спеки та зручні умови для міських прогулянок і екскурсій. Кіпр підійде тим, хто ще хоче купатися, а Мальта для тих, хто хоче більше гуляти й пізнавати історичні маршрути.

Є ще один важливий нюанс: на обох островах листопад уже може приносити нестійку погоду, тому для подорожі варто закладати запасний план. На Кіпрі це можуть бути музеї, археологічні зони та винні маршрути, на Мальті – музеї, фортеці, човнові прогулянки в захищених бухтах і компактні маршрути між містами. Якщо головна мета – останній шанс на море в Європі, то логічніше дивитися на Кіпр. Якщо ж потрібна більш збалансована поїздка з акцентом на історію, прогулянки та помірний клімат, Мальта підійде краще.

У скільки обійдеться поїздка?

Ціни на подорож у листопаді зазвичай нижчі, ніж у високий сезон, але сильно залежать від міста вильоту, дати покупки та тривалості перебування.

Мандрівники обирають варіанти з пересадками через найближчі доступні аеропорти в Польщі, Румунії чи Молдові. У листопаді квитки на Кіпр або Мальту з регіону Центральної та Східної Європи часто трапляються в середньому в межах приблизно 100–300 доларів в один бік або 180–450 доларів туди й назад, якщо ловити дешевші варіанти й не прив’язуватися до пікових дат.

З житлом ситуація теж змінюється залежно від локації. На Кіпрі в листопаді бюджетні апартаменти або прості готелі часто можуть стартувати приблизно від 50–90 доларів за ніч, середній сегмент – орієнтовно 90–180 доларів, а готелі вищого класу легко виходять за 180–250 доларів і більше, особливо в популярних курортних зонах.

На Мальті бюджетні варіанти часто починаються приблизно від 60–100 доларів за ніч, середній сегмент – від 100–180 доларів, а дорожчі готелі в районах Валлетти, Сліми чи Сен-Джуліанса можуть коштувати значно більше залежно від сезону й виду з вікна.

Оренда житла в обох випадках у листопаді зазвичай дешевша, ніж влітку: студії та апартаменти можуть бути відносно доступними, але на Мальті пропозиція часто дорожча через щільну забудову й менший ринок, тоді як на Кіпрі вибір ширший, особливо в курортних містах та околицях.