Таїланд скасовує одне з COVID-обмежень для туристів: що зміниться

Таїланд заявив про повторний запуск туристичної програми "Test&Go", яка дозволить пом'якшити правила в'їзду для вакцинованих. Нововведення вступить в дію з 1 лютого.

Влада країни звільнила від карантину повністю щеплених туристів.

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Таїланд скасував карантин для вакцинованих

Так, з 1 лютого 2022 року повністю вакциновані від коронавірусу зможуть потрапити на територію Таїланду майже без обмежень.

Реєстрація у програмі Test&Go відновиться 1 лютого 2022 року. Мандрівники зі всіх країн і територій, а не тільки з 63 раніше позначених, можуть подавати заяви за цією схемою,

– йдеться в повідомленні.

Згідно з програмою, ті, хто в'їжджає до країни та має дві дози вакцинації, не зобов'язаний вирушати на самоізоляцію. При цьому доведеться пройти два ПЛР-тести за власний кошт – один після прибуття, а другий – через п'ять днів.

Зазначається, що мандрівники мають забронювати готель на перший та п'ятий день перебування в країні (не обов'язково один і той самий), а також заздалегідь заплатити за ці два тести.

Крім того, їм потрібно буде надати інформацію про заплановане місцеперебування та завантажити спеціальний додаток для відстеження.

Test&Go: що відомо

Схему Test&Go було запущено у листопаді як альтернативу двотижневому карантину в готелі, але програму довелося призупинити наприкінці минулого місяця через поширення нового штаму "Омікрон".

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Зараз же речник CCSA Тавісілп Вісануйотін сказав, що схему можна відновити. При цьому влада триматиме її під контролем.

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