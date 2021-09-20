"Світанок півдня" очима астронавта: космічно красиві знімки полярного сяйва

Астронавт та аерокосмічний інженер Томас Песке перебуває на Міжнародній космічній станції. Він фотографує полярне сяйво з рідкісним блакитним відтінком під світлом місяця з космосу.

Аерокосмічний інженер зізнався, що був свідком кількох полярних сяйв під час своєї поточної місії – "Альфа". Вона розпочалась 23 квітня цього року.

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Полярне сяйво з космосу

Полярне сяйво зазвичай має зелений відтінок з червоним або фіолетовим. Проте Песке вдалося зафіксувати рідкісний синюватий відтінок, що виникає лише за певних умов.



Сяйво ночі з космосу / Фото Томаса Песке

Місяць був високим і дуже яскравим, він освітлював хмари, створюючи особливу атмосферу ... і зробив це полярне сяйво полярним ... майже синій. Цікаво, що мати-природа приготувала для нас на відпочинок: жовтий бореаліс або яскраво -червоний? Величезна веселка?

– прокоментував космонавт.



Сяйво Аврори / Фото Томаса Песке

Що таке Аврори

Існує два типи полярних сяйв – Aurora Borealis, що означає "світанок півночі", і Aurora Australis, "світанок півдня". Вони виникають, коли електрично заряджені частинки Сонця потрапляють в атмосферу Землі та стикаються з частинками кисню та азоту. Ці зіткнення випромінюють світло у багатьох кольорах, хоча блідо-зелений та рожевий є поширеними.



Спостереження з космосу / Фото Томаса Песке

Природне явище трапляється на північному та південному полюсах, а це означає, що люди, розташовані у дуже високих або дуже низьких широтах, мають більші шанси спостерігати за ним. Північні полярні сяйва, які часто називають "північним сяйвом", називаються полярними сяйвами, що означає "світанок півночі".