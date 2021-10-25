Стюардеси колишньої італійської авіакомпанії роздяглися в центрі Риму на знак протесту: відео

У центрі італійської столиці Рим десятки стюардес вийшли на протест. Це працівниці колишньої авіакомпанії Alitalia.

Авіаперевізник збанкрутував, а компанія ITA Airways придбала бренд Alitalia, взявши на роботу лише частину співробітників. З цього приводу жінки влаштували акцію протесту проти втрати робочих місць та умов праці.

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В Італії стюардеси роздяглися на знак протесту

На опублікованих кадрах, близько 50 колишніх стюардес авіакомпанії Alitalia вишикувалися рядами на площі на вершині римського Капітолійського пагорба.



Стюардеси роздяглися в центрі Риму на знак протесту / Alamy Live News

Вони опустили свої наплічники на бруківку, повільно і синхронно зняли пальто, уніформи і туфлі на високих підборах.

Залишившись босоніж в одній спідній білизні, бортпровідниці простояли мовчки декілька хвилин. Потім зібрали одяг та взуття і разом вигукнули: "Ми – Alitalia".



Працівниці Alitalia вийшли на протест / Alamy Live News

Причина протесту

Акція була організована проти втрати робочих місць та умов праці, які надала нова авіакомпанія. ITA прийняла на роботу менш як 3 000 з 10 000 співробітників Alitalia.

За словами представників профспілок, тим, хто залишився, знизили заробітну плату. Крім того, стюардесам перестали заздалегідь повідомляти, де і коли вони працюватимуть.

Лідери об'єднання також наполягають на тому, щоб уряд країни продовжив виплату допомоги з безробіття колишнім працівникам авіакомпанії на термін до п'яти років.

Стюардеси колишньої Alitalia роздяглися в центрі Риму на знак протесту: дивіться відео

Банкрутство Alitalia: коротко

Авіакомпанія Alitalia, яка була найбільшою на італійському ринку авіаперевезень, 14 жовтня офіційно припинила своє існування. Багато років авіакомпанія була збитковою і перебувала на межі банкрутства. Протягом останнього десятиліття уряд Італії зазнав серйозних збитків, підтримуючи її діяльність.

2017 року у компанії ввели режим надзвичайного управління. Остаточне рішення про оголошення банкрутства та припинення діяльності прийняли на тлі пандемії COVID-19.

На зміну авіаперевізника прийшла Italia Transport Aereo (ITA), яка отримала у спадок парк із 52 літаків. При цьому планує скоротити кількість працівників майже на 75% – з 10 тисяч до 2,8 тисячі осіб.