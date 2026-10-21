Не заради пам'яток і краєвидів: який незвичний тренд вабить туристів у 2027 році

Спостерігати за фламінго, побачити колонії тупиків або простежити за сезонною міграцією птахів – такий формат подорожей стає дедалі популярнішим. Саме тому туристи все частіше обирають відпочинок на природі.

Про нову туристичну тенденцію та найцікавіші напрямки для любителів птахів розповіло видання Euronews. За даними туристичних компаній, дедалі більше мандрівників прагнуть проводити час на природі та відкривати для себе незвичні формати відпочинку.

Чому спостереження за птахами стає популярним?

У звіті про туристичні тенденції Voyageurs du Monde зазначили, що 2027 рік може стати роком бьордвотчингу. Компанія також повідомила про зростання попиту: кількість бронювань турів для спостереження за птахами з липня до жовтня 2026 року була на 57% вищою, ніж за перші 6 місяців року.

Подібну тенденцію зафіксував і сервіс Get Your Guide. У період із 1 січня до 27 серпня 2026 року кількість глобальних бронювань екскурсій, присвячених спостереженню за птахами, зросла на 65% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Куди вирушити на бьордвотчинг у Європі?

Одним із найцікавіших напрямків для початківців є дельта Дунаю в Румунії. Тут розташовані великі водно-болотні угіддя та численні водні шляхи, де мешкають понад 300 видів птахів. Особливо цікаво спостерігати за великими зграями птахів, які гніздяться в регіоні або пролітають через нього під час міграції.

Ще один перспективний напрямок – це північний схід Греції. Ця територія лежить на важливому міграційному маршруті та поєднує водно-болотні угіддя з лісами. Для спостереження за птахами тут радять обирати міжсезоння, коли туристів менше, а озера залишаються цікавими для любителів природи.

Тим, хто хоче побачити морських птахів, варто звернути увагу на Португалію. Її протяжне атлантичне узбережжя розташоване на одному з головних міграційних шляхів між Арктикою та півднем Африки. Гарними місцями для бьордвотчингу також є Азорські острови та Мадейра.

А якщо ваша мрія – це побачити тупиків, тоді варто розглянути Ісландію. За словами фахівчині з бьордвотчингу Сінді Брзостовскі, найбільші у світі колонії цих птахів розташовані на Вестманських островах біля південного узбережжя країни.

Які європейські локації потрапили до рейтингу найкращих?

У дослідженні AllClear Travel, яке охопило 20 найкращих місць для спостереження за птахами у світі, Європу представляють лише 2 локації. Під час оцінювання враховували кількість зафіксованих видів, погодні умови, відстань до аеропорту та щоденні витрати на подорож.

Першою серед європейських напрямків стала півострів Фальстербу на південному заході Швеції. У світовому рейтингу він посів 19-те місце. Цю територію вважають одним із важливих місць для спостереження за птахами. Друге місце серед європейських локацій посіли болота Тітчвелл на північному узбережжі англійського графства Норфолк – один із найвідоміших британських напрямків для бьордвотчингу. До переліку 15 найкращих європейських локацій за версією AllClear також увійшли:

острів Фер-Айл у Шотландії;

солончаки Каллоні на грецькому острові Лесбос;

заповідник Ріа-Формоза в Португалії;

природний регіон Камарг у Франції;

дельта річки Ебро в Іспанії;

національний парк Гортобадь в Угорщині;

національний парк Керкіні в Греції.

Які місця світу найкраще підходять для спостереження за птахами?

До 20 найкращих місць світу для бьордвотчингу за версією AllClear Travel увійшли: