Соціальний експеримент: які європейські міста з'єднають безплатним транспортом

Влада Люксембургу анонсувала проєкт тестового запуску безкоштовного громадського транспорту до Франції. Розповідаємо, з чим це пов'язано.

Курсувати спеціальний транспорт почав 31 січня. Зазначається, що проєкт триватиме 6 місяців. Він зв'яже Руссі-ле-Віллаж, невелике селище у Франції, розташоване за 5 кілометрів від кордону з автобусною лінією 323 у Люксембурзі.

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Причини запуску безкоштовного транспорту

Багато мешканців Люксембургу працюють у Франції: цим і продиктовано необхідність запуску безплатного транспорту. Щодня до країни прибувають тисячі людей, які зранку їдуть на роботу, а ввечері повертаються додому. Через це на кордоні завжди збираються автомобільні затори.



Руссі-ле-Віллаж у Франції зв'яжуть із Люксембургом / Фото Pexels

Крім цього, таке рішення влади є частиною заходів щодо покращення екології та скорочення трафіку. Очікується, що, як і у всьому громадському транспорті в Люксембурзі, наявність комфортних і безплатних автобусів спонукатиме працівників скоротити використання своїх автомобілів.

за 2019 рік, Люксембург є країною з найбільшою кількістю автомобілів у всьому Європейському союзі: на 1000 мешканців припадає 681 автомобіль. А за даними національного статистичного агентства Люксембургу Statec, дев'ять із десяти мешканців мають власний транспорт.

Наразі середня вартість квитка на автобус Flixbus з Люксембургу до Парижа в одну сторону становить від 46 доларів, тому проєкт допоможе суттєво зекономити мешканцям обидвох регіонів.