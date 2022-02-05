Соціальний експеримент: які європейські міста з'єднають безплатним транспортом
Джерело:The Mayor
Влада Люксембургу анонсувала проєкт тестового запуску безкоштовного громадського транспорту до Франції. Розповідаємо, з чим це пов'язано.
Курсувати спеціальний транспорт почав 31 січня. Зазначається, що проєкт триватиме 6 місяців. Він зв'яже Руссі-ле-Віллаж, невелике селище у Франції, розташоване за 5 кілометрів від кордону з автобусною лінією 323 у Люксембурзі.
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Причини запуску безкоштовного транспорту
Багато мешканців Люксембургу працюють у Франції: цим і продиктовано необхідність запуску безплатного транспорту. Щодня до країни прибувають тисячі людей, які зранку їдуть на роботу, а ввечері повертаються додому. Через це на кордоні завжди збираються автомобільні затори.
Руссі-ле-Віллаж у Франції зв'яжуть із Люксембургом / Фото Pexels
Крім цього, таке рішення влади є частиною заходів щодо покращення екології та скорочення трафіку. Очікується, що, як і у всьому громадському транспорті в Люксембурзі, наявність комфортних і безплатних автобусів спонукатиме працівників скоротити використання своїх автомобілів.За даними Євростату за 2019 рік, Люксембург є країною з найбільшою кількістю автомобілів у всьому Європейському союзі: на 1000 мешканців припадає 681 автомобіль. А за даними національного статистичного агентства Люксембургу Statec, дев'ять із десяти мешканців мають власний транспорт.
Наразі середня вартість квитка на автобус Flixbus з Люксембургу до Парижа в одну сторону становить від 46 доларів, тому проєкт допоможе суттєво зекономити мешканцям обидвох регіонів.Нагадаємо, що з 1 лютого 2022 року для в'їзду на територію Франції громадяни України повинні представити в пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР-тесту.