Соло-мандри тривалістю 40 днів: дівчина здійснила лижну подорож на Південний полюс

Офіцер британської армії Пріт Чанді стала першою жінкою не європеоїдної раси, яка здійснила самостійну експедицію на Південний полюс. За походженням вона сикх.

Подорож Пріт тривала 40 днів і складалася з 700-мильного шляху. Про експедицію дівчина розповідала у своєму блозі, виходячи на зв'язок раз на день.

Читайте також Україна увійшла до списку найдоступніших гірськолижних напрямків у Європі: рейтинг з цінами

Дівчина здійснила лижну подорож на Південний полюс

Пріт Чанді, відома у мережі під прізвиськом "Полярний Пріт", почала мандрівку 7 листопада 2021 року і 3 січня 2022 року закінчила її.

Привіт усім! Я дісталася Південного полюса, де йде сніг. Зараз відчуваю стільки емоцій. Я нічого не знала про полярний світ три роки тому, і це так сюрреалістично нарешті опинитися тут,

– повідомила Чанді у блозі.

Перед тим, як вирушити в подорож, вона висловила свої сподівання щодо того, що її пригода надихне інших розширювати свої кордони та кинути виклик прийнятним нормам. Дівчина хотіла б, щоб люди могли це зробити, не називаючи себе бунтарями.



Пріт Чанді здійснює мандрівку на Південний полюс / Фото з інстаграму @polarpreet

Шлях Чанді

"Полярний Пріт" розпочала свою експедицію від Геркулесової бухти в Антарктиді. По дорозі вона тягнула сани вагою 90 кілограмів з комплектом, паливом і їжею на 45 днів. Попри те, що температура повітря сягала -50, а Сонце – не заходило за Південним полярним колом, дівчина закінчила свою мандрівку за 40 днів.

На підготовку вона витратила два з половиною роки – пройшла підготовку з тріщин у Французьких Альпах, походила по льодовику Лангйокудль в Ісландії і витримала 27 днів в Гренландії. Крім того, впродовж декількох місяців, в Англії, тягала важку шину за собою, щоб імітувати тягання саней.



Пріт Чанді готується до експедиції у Гренландії / Фото polarpreet.com

Цікаво ТОП-5 найкращих курортів Європи, де можна покататись на лижах

Грант на пригоду від Чанді

Після повернення з Антарктиди Пріт Чанді планує створити "грант на пригоду" для жінок, використовуючи половину грошей, зібраних через "Go Fund Me" для своєї полярної подорожі.

Це може бути будь-яка пригода, яку вони хочуть зробити, розсуваючи певні межі. Необов'язково полярна експедиція,

– зауважила вона.

Дівчина сподівається, що це триватиме рік за роком.

У 1994 році норвежка Лів Арнесен стала першою жінкою, яка самотужки підкорила Південний полюс. Але Чанді наголошує на тому, що саме вона перша "кольорова" жінка, яка здійснила експедицію без підтримки.