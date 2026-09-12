Софіївка у барвах осені: чому вересень і жовтень – особливий час для відвідування парку

Різнобарвне листя, старовинні альтанки, гранітні скелі та водойми – восени Софіївський парк в Умані перетворюється на зовсім інше місце. Саме вересень і перша половина жовтня можуть стати чудовим часом для такої подорожі.

Софіївський парк восени – це окрема пригода, яку точно не варто пропустити. Проте перш ніж вирушати сюди за яскравими осінніми пейзажами, варто дізнатися історію створення цього місця та його особливості.

Як з'явилася Софіївка?

До 1796 року територія, де сьогодні розташований знаменитий парк, мала зовсім інший вигляд. Тут простягалися пагорби, майже позбавлені рослинності, між гранітними брилами протікав струмок, а в долині росли лише поодинокі дерева. Цю місцевість із природними виходами граніту та прозорими джерелами колись називали Кам'янкою.

Саме тут польський магнат Станіслав Щенсний Потоцький вирішив створити парк на честь своєї дружини Софії. За задумом, це мало бути не просто красиве місце для прогулянок. Ідея створити романтичний парк із мотивами грецької та римської міфології належала самій Софії.

Софіївський парк / фото Валентина Белоуса

Автором топографічного та архітектурного проєкту став польський військовий інженер Людвиг Метцель. Він також керував усіма роботами зі створення парку та зумів поєднати природний ландшафт із образами героїв давньогрецьких поем "Одіссея" та "Іліада".

Так серед колишньої дикої природи поступово з'явився парк із водоймами, кам'яними гротами, архітектурними спорудами та скульптурами. У травні 1802 року Станіслав Щенсний Потоцький подарував Софіївку дружині до дня її іменин.

Чим особливий один із найвідоміших парків України?

Софіївка – це значно більше, ніж просто велика зелена територія для прогулянок. Парк є прикладом пейзажного садово-паркового мистецтва, де в одну композицію поєднали воду, землю, природний камінь, рослини, архітектурні споруди та скульптури. На території площею 180 гектарів можна побачити водойми, каскади, фонтани, кам'яні гроти та різноманітні паркові композиції.

Окремі об'єкти пов'язані з давньогрецькою міфологією та образами, які стали частиною задуму ще під час створення "Софіївки". Водночас парк має не лише історичне та культурне значення. Софіївка є найбільшим центром з інтродукції та акліматизації рослин Правобережного лісостепу України.

Софіївський парк восени: дивитись відео

Тут нараховується понад 3 тисячі таксонів різноманітних рослин, а науковці займаються їхнім збереженням і вивченням. Серед окремих частин парку є й Англійський парк, створений із рідкісних видів і форм рослин. Тут росте близько 100 видів і форм дерев та кущів, вік деяких із них перевищує 150 років.

Чому саме восени Софіївка перетворюється на головну відкритку сезону?

Саме у вересні та першій половині жовтня парк можна побачити особливо яскравим. Теплі сонячні дні та осінні зміни природи додають його пейзажам червоних, бордових, жовтих і помаранчевих відтінків. Різнобарвне листя змінює вигляд алей, вінтажних альтанок і кам'яних композицій.

А водойми та скелі серед осінніх дерев створюють пейзажі, які роблять Софіївку схожою на одну велику природну фотозону. Осінь тут також підходить для неспішних прогулянок, тематичних фотосесій і романтичних пригод на човнику.

Де розташований парк: дивитись на картах