Плануйте сюди поїздку в першу чергу: 3 найкращі міста для подорожей у 2027 році

У Європі є чимало міст, які ідеально підходять для короткої відпустки. Вони приваблюють старовинною архітектурою, культурними пам’ятками, затишними вуличками, гастрономією чи близькістю до природи.

Для тих, хто вже планує подорожі на 2027 рік, пропонуємо переглянути рейтинг найкращих міст для відпочинку, який оприлюднив European Best Destinations.

Які міста найкращі для подорожей у 2027 році?

Столиця Болгарії Софія посіла перше місце. Фахівці відзначили, що місто пропонує туристам на відносно компактній території різноманітні враження. Відвідувачі тут можуть для себе поєднати культурні відкриття, смачну їжу та вечірні розваги. А ще тут можна побачити мальовничі лісові стежки та гірські краєвиди.

Серед головних визначних пам’яток – ротонда Святого Георгія, площа Толерантності та Боянська церква – єдиний об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Софії.



Мечеть Баня-Баші у Софії / Фото Pexels

Друге місце в рейтингу посів Лісабон, а третє – Копенгаген. Столицю Португалії нещодавно визнали найщасливішим туристичним напрямком у світі. Це місто підійде тим, хто любить свободу й неспішні прогулянки. Туристам радять виділити час на історичний центр та знайомство з місцевою кухнею. Крім того, особливого шарму місту надає річка Тежу – найбільша на Піренейському півострові.

Копенгаген стане ідеальним містом, у якому можна провести вихідні. Столиця Данії сподобається всім, хто любить від ранку до вечора пізнавати місто й кататися на велосипеді.

До п’ятірки лідерів увійшли Канни і Базель, а десятку завершили Брістоль, Левен, Мілан, Кальпе та Верона. У цьому рейтингу участь брали понад 11 тисяч туристів. З 64 європейських напрямків кожен респондент міг віддати лише 3 голоси зі списку.