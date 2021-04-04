SkyUp запускає рейси до Албанії з чотирьох міст України: вартість авіаквитків

Український лоукостер SkyUp влітку запустить масштабну польотну програму до Тирани – столиці Албанії. Рейси здійснюватимуться відразу з чотирьох міст України.

Авіакомпанія літатиме з Києва, Харкова, Львова та Запоріжжя. У пік сезону SkyUp буде виконувати на всіх маршрутах по 11 рейсів на тиждень.

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Маршрут Київ – Тирана розпочнеться 25 квітня. Спочатку буде два рейси: щочетверга і неділі, а пізніше додасться ще три – у понеділок, середу і суботу. Ціна авіаквитків – від 2000 гривень в один бік за тарифом Basic (ручна поклажа до 9 кілограмів з габаритами 55х40х20 сантиметрів).

27 травня авіаперевізник відкриє рейси Харків – Тирана, які виконуватимуться у понеділок та четвер. Ціни від 2300 гривень за тарифом Basic.

Зі Львова до Тирани можна буде полетіти двічі на тиждень (у четвер і неділю) з 30 травня. Ціна одностороннього квитка за тарифом Basic – від 2000 гривень.

31 травня SkyUp запустить маршрут Запоріжжя – Тирана. Польоти здійснюватимуться у понеділок і четвер. Авіаквиток в один бік за тарифом Basic обійдеться мінімум у 2100 гривень.

Знижка на рейси до Албанії

При бронюванні авіаквитків в Албанію до 16 квітня 2021 року можна отримати знижку 5%. Для цього на сторінці оплати в поле промо-код необхідно ввести TIRANA5.

Зазначається, що знижка не діятиме на рейси, які здійснюватимуться 24 квітня – 10 травня, 26 – 30 червня, 23 – 30 серпня.

Умови в'їзду

Громадяни України можуть в'їхати на територію Албанії без обмежень. Для подорожі не потрібно робити ПЛР-тест, але можна оформити туристичне страхування, яке покриває лікування, в тому числі від COVID-19.

По поверненню мандрівники зобов'язані вирушити на двотижневу самоізоляцію, або ж уникнути її, пройшовши тест на коронавірус перед вильотом з Албанії або одразу після повернення в Україну.

Нагадаємо, раніше SkyUp розпочав продаж квитків на прямі рейси Запоріжжя – Львів за дуже приємною ціною.