Також відтепер "Роза вітрів" здійснюватиме чартерні рейси з Києва до Даламана. Відповідний наказ Державної авіаційної служби розміщений на її сайті.

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Зазначається, що Windrose зможе виконувати на маршруті Київ – Даламан – Київ не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох на місяць з 21 червня до 30 жовтня.

З Дніпра до Салоніків можна буде полетіти раз на тиждень з 18 червня до 30 жовтня цього року.

SkyUp літатиме до Салоніків двічі на тиждень. Термін дії прав на польоти – з 1 липня до 30 жовтня 2021 року. Вартість авіаквитків Київ – Салоніки від 1872 гривень.

Умови в'їзду до Греції

З 14 травня 2021 року українці можуть відвідати Грецію з метою туризму. Для цього потрібно:

перед вильотом заповнити декларацію на урядовому сайті travel.gov.gr

пройти повну вакцинацію від COVID-19. З моменту отримання останньої дози щеплення повинно пройти не менше 14 днів

як підтвердження – сертифікат вакцинації, виданий країною, де зроблене щеплення. У ньому повинні бути вказані: ім'я людини як в паспорті, назва препарату, число отриманих доз і дата їх введення

Якщо турист не пройшов вакцинацію, то він може в'їхати на територію країни, пред'явивши негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Водночас відвідати Грецію матимуть змогу й ті, хто вже перехворів на коронавірус, та має відповідне підтвердження – довідка або позитивний ПЛР-тест, зроблений від 2 до 9 місяців до цього.

Відзначимо, раніше лоукостер SkyUp заявив, що здійснюватиме польоти з Києва на грецькі острови – Корфу, Родос та Крит.

Також SkyUp планує відкрити прямі рейси між Баку і Львовом з 5 липня. Крім того, авіакомпанія розширює польотну програму і додає маршрути до Даламана з Києва та до Бодрума зі Львова.