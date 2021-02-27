SkyUp відновлює внутрішні рейси до Одеси: яка ціна квитків

Бюджетний лоукостер SkyUp у травні відновить регулярні внутрішні рейси в Одесу з великих міст України.

Загалом у літньому сезоні 2021 року авіакомпанія обслуговуватиме три маршрути всередині України.

Читайте також: SkyUp запропонував туристам комфортніший переліт: яка вартість спального місця в літаку

З 27 травня авіакомпанія поверне рейс Харків – Одеса. Вильоти заплановані чотири рази на тиждень у вівторкок, четвер, п'ятницю і неділю.

28 травня лоукостер відновить польоти між Львовом і Одесою. Рейси плануються три рази в тиждень у понеділок, середу та п'ятницю.

29 травня відкриють маршрут Запоріжжя – Одеса з польотами два рази в тиждень у середу та суботу.

Мінімальна вартість авіаквитків для всіх трьох маршрутів починається від 605 гривень без багажу. У вартість включено перевезення тільки ручної поклажі вагою до 9 кілограмів.

Також SkyUp планує польоти з Одеси до столиці Вірменії Єревану з 28 квітня по середах. А з 29 травня ще по суботах.

Відновлять і польоти до Грузії, яка відкриває кордони до туристів з 1 березня. Рейси до Тбілісі заплановані з 30 квітня по понеділкам і п'ятницях.

Зверніть увагу! Лоукост SkyUp змінив правила реєстрації на свої рейси. Тепер вона розпочинається за 2,5 години й закінчується за 45 хвилин до вильоту.