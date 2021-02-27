Бюджетний лоукостер SkyUp у травні відновить регулярні внутрішні рейси в Одесу з великих міст України.

Загалом у літньому сезоні 2021 року авіакомпанія обслуговуватиме три маршрути всередині України.

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З 27 травня авіакомпанія поверне рейс Харків – Одеса. Вильоти заплановані чотири рази на тиждень у вівторкок, четвер, п'ятницю і неділю.

28 травня лоукостер відновить польоти між Львовом і Одесою. Рейси плануються три рази в тиждень у понеділок, середу та п'ятницю.

29 травня відкриють маршрут Запоріжжя – Одеса з польотами два рази в тиждень у середу та суботу.