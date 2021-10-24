SkyUp має намір відкрити рейси з Києва та Одеси до "серця" Ізраїлю

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines хоче запустити рейси з Києва та Одеси до Тель-Авіва. Нерідко це ізраїльське місто називають "серцем" країни.

На цю мить лоукостер запросив права на польоти. Про це повідомила Державіаслужба України.

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SkyUp хоче відкрити рейси з Києва та Одеси до Тель-Авіва

Заявку авіаперевізника спецкомісія регулятора розгляне на засіданні 28 жовтня.

Очікується, що регулярні рейси за цим напрямком здійснюватимуться з частотою до чотирьох разів на тиждень.

Однак зараз на лінії немає вільних квот. Тому, щоб SkyUp отримав права, Державіаслужба повинна забрати їх в іншої авіакомпанії.

Як відомо, на засіданні комісії розглянуть питання про анулювання прав Yanair на маршрути Київ – Тель-Авів і Одеса – Тель-Авів. Адже авіакомпанія не використала права впродовж цілого року.

Зазначається, що раніше у такий же спосіб SkyUp зміг отримати дозвіл на маршрути Київ – Алмати й Київ – Стамбул – Державіаслужба обмежила права МАУ та анулювала права Atlasjet Ukraine.

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