SkyUp має намір відкрити рейси з Києва та Одеси до "серця" Ізраїлю
Джерело:avianews.com
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines хоче запустити рейси з Києва та Одеси до Тель-Авіва. Нерідко це ізраїльське місто називають "серцем" країни.
На цю мить лоукостер запросив права на польоти. Про це повідомила Державіаслужба України.
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SkyUp хоче відкрити рейси з Києва та Одеси до Тель-Авіва
Заявку авіаперевізника спецкомісія регулятора розгляне на засіданні 28 жовтня.
Очікується, що регулярні рейси за цим напрямком здійснюватимуться з частотою до чотирьох разів на тиждень.
Однак зараз на лінії немає вільних квот. Тому, щоб SkyUp отримав права, Державіаслужба повинна забрати їх в іншої авіакомпанії.
Як відомо, на засіданні комісії розглянуть питання про анулювання прав Yanair на маршрути Київ – Тель-Авів і Одеса – Тель-Авів. Адже авіакомпанія не використала права впродовж цілого року.
Зазначається, що раніше у такий же спосіб SkyUp зміг отримати дозвіл на маршрути Київ – Алмати й Київ – Стамбул – Державіаслужба обмежила права МАУ та анулювала права Atlasjet Ukraine.
SkyUp Airlines: останні новини
- В системі бронювання авіакомпанії з'явилися дешеві квитки на прямі рейси з Києва до Казахстану;
- Лоукостер запускає рейси з Києва на екзотичну Шрі-Ланку;
- Державіаслужба розширила права авіакомпанії на польоти з Києва до Праги – тепер SkyUp зможе літати щодня;
- SkyUp Airlines відкриває новий рейс до Об'єднаних Арабських Еміратів. Йдеться про популярний емірат Рас-ель-Хайма;
- 15 жовтня рейс SkyUp не міг вилетіти з Єгипту 4 години – пасажирка мала позитивний ПЛР-тест.