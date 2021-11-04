SkyUp дозволили здійснювати польоти з України до ще одного міста Ізраїлю

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines в жовтні запросила права у Державної авіаслужби України на виконання двох нових рейсів. Лоукостер хотів літати з Києва та Одеси до Тель-Авіва.

29 жовтня авіаперевізник отримав дозвіл вийти на дані маршрути. Про це свідчить наказ №1676 Державіаслужби України.

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SkyUp дозволили здійснювати польоти з Києва та Одеси до Тель-Авіва

Згідно з наказом, SkyUp може запустити польоти з 1 листопада із частотою до чотирьох разів на тиждень на кожному маршруті.

Однак, право на польоти не означає, що SkyUp відкриє рейси найближчим часом. Як повідомили в авіакомпанії, зараз вивчають можливість польотів з Києва та Одеси до Тель-Авіва, проте поки не готові назвати терміни відкриття рейсів та їх частоту.

Наразі авіакомпанія продає квитки лише на один рейс до Тель-Авіва – зі Львова. Його запуск заплановано на 31 березня 2022 року.

Раніше SkyUp не міг вийти на ці напрямки, оскільки вся квота на маршрутах Київ – Тель-Авів та Одеса – Тель-Авів була розподілена між авіакомпаніями, але не використовувалася.

Тому, щоб надати права SkyUp, комісія Державіаслужби анулювала права авіакомпанії Yanair на польоти за цими напрямками, адже перевізник не літав за ними впродовж цілого року.

Частоти, що звільнилися, комісія передала SkyUp у відповідь на заявку.

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