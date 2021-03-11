SkyUp анонсував польоти до Стамбулу ще з двох українських міст

Український лоукостер SkyUp почне літати з Харкова та Запоріжжя до турецького міста Стамбул.

До цього авіакомпанія мала рейси з Києва, Львова й Одеси. З Харкова до Стамбула анонсували рейси з 29 квітня три рази в тиждень – по вівторках, четвергах і неділях.

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Із Запоріжжя до Стамбулу почнуть літати з 28 травня. Цей маршрут авіакомпанія обслуговуватиме також три рази в тиждень – по вівторках, п'ятницях і неділях.

Мінімальна вартість авіаквитків з Харкова до Стамбулу починається від 1 286 грн в одну сторону, із Запоріжжя – від 1 272 в одну сторону. В цю ціну входить перевезення 9 кілограмів ручної поклажі.

Раніше лоукостер SkyUp ввів нові правила щодо того, хто платить за помилку в авіаквитку. У деяких випадках вам виправлять її безкоштовно, в інших – доведеться заплатити.

Також SkyUp змінив умови проходження онлайн-реєстрації та вибору місць в залежності від тарифу, за яким куплений авіаквиток.

Умови в'їзду до Туреччини