Ініціаторкою є художниця та скульпторка Ірина Загайчук. Вона знайшла однодумців на щорічному фестивалі Odessa Sand fest 4 роки тому. На наступне літо – команда двічі отримала перемогу.

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Скульптури з піску: цікавинки

У команді Sand time(перекладається як "Час піску") 4 людини. Усі вони – професійні скульптори.

Коли хочеться відпочити, перезавантажитися, скинути або "закопати" проблеми – ми ліпимо скульптури. Бо процес створення об’єктів на морі заряджає,

– пояснила Ірина Загайчук.

Вона додала, що найкомфортніше ліпити скульптури з піску навесні та восени. Через те, що сонце не так сильно палить, а пляжі – майже порожні. Крім того, команда працює з вологим піском, а об’єкт будуть близько до лінії води.

Особливості створення фігур з піску

Починають переважно зранку. На створення скульптури йде від 5 до 7 годин – усе залежить від складності, оскільки робота кропітка. Спершу вологий пісок трамбують, а потім відсікають все зайве. Найчастіше скульптури руйнує море, коли здіймається шторм – пісок повертається в море.

Неймовірні скульптури з піску на пляжі в Одесі / Фото з фейсбуку Ірини Загайчук

Скульпторка розповіла, що люди на пляжах дуже радіють творчій роботі, особливо діти та собаки. Малеча може підійти, попросити лопатку та приєднатися до процесу. А дорослі – не заважають. Переважно, чекають допоки ми завершимо та питають чи можна сфотографуватися з фігурою з піску. А часом скульптори з відпочивальниками разом придумують назву готовим об'єктам.

Де шукати скульптури

Пляж "Чайка" на 11 станції;

раніше – на селищі Котовського на пляжі "Продмаш";

на фестивалі Odessa Sand fest.

Цікаво знати! Під час фестивалю учасникам надають обладнання та пісок з кар’єру. Він щільніший, тому фігури виходять вищими та довше зберігають форму. Крім того, учасники використовують опалубку – дерев'яну конструкцію, в якій відстоюється пісок з водою впродовж доби. Наприклад, скульптура "Мадагаскар" мала 2,2 метра заввишки та понад 3 метри в ширину.