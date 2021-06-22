Ініціаторкою є художниця та скульпторка Ірина Загайчук. Вона знайшла однодумців на щорічному фестивалі Odessa Sand fest 4 роки тому. На наступне літо – команда двічі отримала перемогу.
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Скульптури з піску: цікавинки
У команді Sand time(перекладається як "Час піску") 4 людини. Усі вони – професійні скульптори.
Коли хочеться відпочити, перезавантажитися, скинути або "закопати" проблеми – ми ліпимо скульптури. Бо процес створення об’єктів на морі заряджає,
– пояснила Ірина Загайчук.
Вона додала, що найкомфортніше ліпити скульптури з піску навесні та восени. Через те, що сонце не так сильно палить, а пляжі – майже порожні. Крім того, команда працює з вологим піском, а об’єкт будуть близько до лінії води.
Особливості створення фігур з піску
Починають переважно зранку. На створення скульптури йде від 5 до 7 годин – усе залежить від складності, оскільки робота кропітка. Спершу вологий пісок трамбують, а потім відсікають все зайве. Найчастіше скульптури руйнує море, коли здіймається шторм – пісок повертається в море.
Неймовірні скульптури з піску на пляжі в Одесі / Фото з фейсбуку Ірини Загайчук
Скульпторка розповіла, що люди на пляжах дуже радіють творчій роботі, особливо діти та собаки. Малеча може підійти, попросити лопатку та приєднатися до процесу. А дорослі – не заважають. Переважно, чекають допоки ми завершимо та питають чи можна сфотографуватися з фігурою з піску. А часом скульптори з відпочивальниками разом придумують назву готовим об'єктам.
Де шукати скульптури
- Пляж "Чайка" на 11 станції;
- раніше – на селищі Котовського на пляжі "Продмаш";
- на фестивалі Odessa Sand fest.