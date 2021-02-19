У 2020 році Одесу відвідало близько 2 мільйонів туристів. У порівнянні з 2019 роком туристичний потік впав більше, ніж на 30%.

Про це під час брифінгу заявила голова департаменту Тетяна Маркова. Вона повідомила, що 13% туристів – це іноземці, решта – громадяни України з інших регіонів.

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Туристичний потік скоротився через пандемію коронавіруса та карантинні обмеження. За словами Маркової, туристичний збір у 2020 році становив 7,6 мільйона гривень, тоді як у 2019 році – 11,6 мільйона гривень.

Як зазначила Маркова, в Одесі вперше організовано проведення загальноміських заходів в онлайн-форматі.

Чого очікувати туристичній галузі у 2021

Через пандемію коронавірусу у 2020 році туристична сфера постраждала найбільше. Міністр культури України Олександр Ткаченко каже, що тепер на її відновлення можна розраховувати не раніше 2023 року.

Раніше, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що допускає часткове послаблення карантинних обмежень для літніх поїздок за кордон. При цьому він підкреслив, що зараз аж ніяк неможливо спрогнозувати, коли обмеження на перетин кордонів будуть повністю зняті.

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Натомість віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Державна авіаційна служба затвердила перелік країн, куди українці зможуть полетіти влітку.

Варто зазначити, що все частіше ведуться розмови про запровадження паспортів вакцинації, які дозволять туристам знову подорожувати. Наприклад, Ізраїль та Греція вже активно їх запроваджують.