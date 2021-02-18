Скільки пасажирів прийняв аеропорт Харкова у січні

Міжнародний аеропорт "Харків" в першому місяці 2021 року прийняв 35,6 тисяч пасажирів. Це на 68% менше, ніж у січні минулого року.

Найчастіше літали в Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Київ, Кайсері та Краків.

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31,8 тисячі туристів скористалися міжнародними рейсами – це на 66% менше, ніж у 2020 році. 3,8 тисячі людей вилетіли або прилетіли внутрішніми рейсами. Це на 80% менше, ніж торік.

Всього в січні 2021 року з Харкова вилетіли 208 літаків – це на 52%. 129 вильотів були за кордон, 79 – в межах України.

Міністерство інфраструктури розробило законопроєкт державної підтримки авіаційної галузі. Мовиться про виділення з державного бюджету на 2021 рік 500 мільйонів гривень. Документ запропонують на розгляд Кабміну.

Також Олександр Ткаченко спрогнозував, що на відновлення туристичної сфери можна розраховувати не раніше 2023 року.