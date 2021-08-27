Анастасія Клюфас працювала акторкою в Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької 5 років, але вирішила змінити своє життя і присвятити рік подорожам. Упродовж 435 днів вона з чоловіком прожила за кордоном та відвідала 6 країни Азії. Що варто скуштувати, чи потрібне страхування та де шукати апартаменти, якщо жодної з азійських мов ви не знаєте – про це та багато іншого Анастасія Клюфас розповіла 24 каналу.

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Мандрівка країнами Азії: лайфхаки Анастасії Клюфас

Житло і транспорт

Ми з чоловіком розраховували, що подорож триватиме мінімум рік, тому запаслися фінансовою подушкою і тривала затримка у М'янмі не стала для нас проблемою.

Шукали житло на місці через Booking та Airbnb, які там працюють чудово. Звісно, все залежить від бажаного рівня комфорту, але адекватні умови зі сніданком на двох вартували приблизно 10 – 15 доларів за ніч.



Житло дуже легко знайти / Фото Анастасія Клюфас

Хоча тут буває по-різному: можна мати за 6 доларів апартаменти з розкішними панорамними вікнами і сніданками, а можна заплатити 15 доларів за комірку у ледь не підвальному приміщенні. Все дуже відносно: ти не завжди знаєш, на що натрапиш, тому треба бути готовим до будь-яких несподіванок.



Скільки коштує подорож країнами Азії / Фото Анастасія Клюфас

Між містами ми пересувались громадським транспортом і часто орендували скутер, аби відвідати цікаві віддалені місцини. В середньому ми витрачали десь 30 – 40 доларів на двох на добу: з квитками, візами, харчуванням та проживанням. Загалом для вільної мандрівки на місяць нам було необхідно приблизно 1000 доларів.

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Страхування

Дуже рекомендую всім, хто їде за кордон, оформити поліс медичного страхування. Ми придбали річний пакет послуг і дуже ним задоволені. Я у Непалі часто хворіла і страхова компанія все покривала: ліки, аналізи, огляд лікаря. Зазвичай вони співпрацюють з хорошими медичними закладами.



У віддалених регіонах на Евересті страхування не діє / Фото Анастасія Клюфас

Але є й нюанс: коли ми, наприклад, йшли до базового табору Евересту, у досить віддалений регіон, то там не було закладу, з яким співпрацювала страхова компанія (на такий випадок варто мати із собою аптечку).

Що скуштувати: рекомендації від Анастасії Клюфас

У Непалі варто спробувати їхній традиційний дал-бат. Це велика таця з рисом, до якого додають різні овочі, соуси, підливи і йогурт.



У Непалі варто скуштувати дал-бат / Фото Анастасія Клюфас ​

У Лаосі – клейкий рис (наче іриска за консистенцією). Його варять на кокосовому молоці і подають зі свіжим манго.

– клейкий рис (наче іриска за консистенцією). Його варять на кокосовому молоці і подають зі свіжим манго. У Камбоджі – однозначно екзотичні фрукти (манго, мангостін). Там ми вперше скуштували салак: очищеним виглядає як великий зубець часнику, але на смак – полуниця.



Камбоджа потішить екзотичними фруктами / Фото Анастасія Клюфас ​

Індонезія – пітайю, рамбутан і тофу. На Балі кухня дуже європейська, адже це все ж туристичний острів.



На Балі кухня дуже європейська / Фото Анастасія Клюфас ​

М'янма – салат із листя зеленого чаю, заправлений перцем чилі з кукурудзяними снеками в карамелі. Гостре і солодке – дуже цікаве поєднання. А ще якось нас пригостили рисовим десертом із кокосовою стружкою у банановому листі. Смакота!



У М'янмі можна скуштувати багато цікавинок / Фото Анастасія Клюфас ​



Незвичайний десерт у М'янмі / Фото Анастасія Клюфас ​

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До чого варто бути готовим

У будь-якій мандрівці варто бути готовим до раптових змін. У цьому і цінність: ми вчимося, життя змінюється. У пакетних турах немає відповідальності, там немає виру, власних рішень, що дуже цінно у мандрах, коли ти сам вирішуєш, що будеш робити, як будеш наповнювати свій день, де шукатимеш житло. І вже не вдасться знайти людину, яка погано щось організувала. Це виключно твоя відповідальність.



У мандрах варто бути готовим до змін / Фото Анастасія Клюфас ​

Життєвий урок з подорожі: розвиток можливий не лише через боротьбу, а й через стан щастя, стан потоку, і не потрібно боротись із собою, щоб вийти на інший рівень.