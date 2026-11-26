Українка розповіла, скільки коштують 10 днів на Мадейрі: 1 з витрат забрала аж половину бюджету
Мадейра приваблює мандрівників неймовірною природою, океаном, гірськими краєвидами та мальовничими маршрутами. Острів здається ідеальним місцем для відпочинку, однак організація такої подорожі може обійтися недешево.
Українська тревел-блогерка Yuliia Berkuta поділилася бюджетом своєї десятиденної соло-подорожі на Мадейру.
Скільки коштували квитки та готель на Мадейрі?
Прямий переліт із польського Катовіце до Фуншала з багажем обійшовся блогерці приблизно у 400 євро. Найбільшою витратою стало проживання на острові. За 10 днів у готелі Юлія заплатила 3 138 євро. Вона обрала дорогий варіант, оскільки під час солоподорожі для неї були важливими безпека та комфорт. Ще близько 500 євро пішло на готелі у Польщі та Львові (блогерка провела 2 ночі перед вильотом і 3 після повернення).
Соло-подорож на Мадейру / інстаграм julia.berkuta
Скільки довелося витратити на транспорт та харчування?
Оренда автомобіля на десять днів коштувала 600 євро. Це дозволило блогерці пересуватися островом власним транспортом. Ще приблизно 1 500 євро вона витратила на їжу, бензин, паркування, бронювання маршрутів та дрібні покупки. У результаті загальний бюджет мандрівки сягнув приблизно 6 тисяч євро.
Попри отримані враження, Юлія зізналася, що вдруге не витрачала б таку суму на десятиденну поїздку. Адже минулого року майже за ті самі гроші вона цілий місяць подорожувала Скандинавією на власному автомобілі.
Де розташована Мадейра: дивитись на картах