Мадейра приваблює мандрівників неймовірною природою, океаном, гірськими краєвидами та мальовничими маршрутами. Острів здається ідеальним місцем для відпочинку, однак організація такої подорожі може обійтися недешево.

Українська тревел-блогерка Yuliia Berkuta поділилася бюджетом своєї десятиденної соло-подорожі на Мадейру.

Скільки коштували квитки та готель на Мадейрі?

Прямий переліт із польського Катовіце до Фуншала з багажем обійшовся блогерці приблизно у 400 євро. Найбільшою витратою стало проживання на острові. За 10 днів у готелі Юлія заплатила 3 138 євро. Вона обрала дорогий варіант, оскільки під час солоподорожі для неї були важливими безпека та комфорт. Ще близько 500 євро пішло на готелі у Польщі та Львові (блогерка провела 2 ночі перед вильотом і 3 після повернення).

Соло-подорож на Мадейру / інстаграм julia.berkuta

Скільки довелося витратити на транспорт та харчування?

Оренда автомобіля на десять днів коштувала 600 євро. Це дозволило блогерці пересуватися островом власним транспортом. Ще приблизно 1 500 євро вона витратила на їжу, бензин, паркування, бронювання маршрутів та дрібні покупки. У результаті загальний бюджет мандрівки сягнув приблизно 6 тисяч євро.

Попри отримані враження, Юлія зізналася, що вдруге не витрачала б таку суму на десятиденну поїздку. Адже минулого року майже за ті самі гроші вона цілий місяць подорожувала Скандинавією на власному автомобілі.

Де розташована Мадейра: дивитись на картах