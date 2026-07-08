Норвегія за ціною Карпат: українка розповіла, скільки витратила у цій мальовничій країні

Норвегія – це одна з найбільш мальовничих і водночас найдорожчих країн Європи. Деякі туристи бояться планувати подорож у цю країну, бо не впевнені, скільки вона коштуватиме. Та, як з'ясувалося, мандрівка у казкову Норвегію може бути цілком доступною.

Скільки коштувала подорож у Норвегію?

Користувачка тіктоку @netbynata поїхала у Норвегію компанією з 8 дівчат та розповіла, у скільки їй обійшлася ця подорож.

Поїздка у Норвегію обійшлася нам дешевше, ніж відпочинок у Карпатах. А це, на секунду, одна з найдорожчих країн світу, а природа там просто нереальна. Це точно варто побачити,

– зазначила дівчина.

Дівчата летіти літаком в Осло з Варшави, квитки обійшлися у 5900 гривень у дві сторони. До Польщі вони добиралися автобусом, що коштувало ще 3 тисячі гривень туди і назад.

Аби об'їздити Норвегію і побачити якомога більше красивих місць, туристки орендували два автомобілі. За 5 днів за оренду, бензин, платні дороги і паркування вони заплатили по 5500 гривень кожна.

На ніч мандрівниці щоразу зупинялися у різних локаціях. Вони заздалегідь забронювали атмосферні будиночки або готелі на Booking. Один з будинків був особливо красивим – з панорамним вікном на річку, гори та водоспад. В середині був камін, який додавав ще більше затишку. Коштував такий будинок всього 7 тисяч гривень, що вийшло по 875 гривень з людини. Загалом за проживання у Норвегії авторка відео заплатила приблизно 6100 гривень.

Уся поїздка разом з харчуванням обійшлася у 35 тисяч гривень з людини. За словами мандрівниці, ця подорож вартувала кожної копійки. Особливо враховуючи ціни у багатьох готелях Буковелю чи ніч проживання в атмосферному будиночку в горах, які часто коштують 10 тисяч гривень за двох.

Українка розповіла про вартість поїздки у Норвегію: відео

Чому північні країни набирають популярності?

Раніше ми писали про новий тренд у подорожах. На тлі аномальної спеки у Європі туристи масово обирають прохолодні напрямки для відпустки. Замість того щоб їхати у спекотні Барселону чи Рим, вони планують подорож у Стокгольм, Осло чи Зальцбург, де можна дихати на повні груди, а не гуляти під виснажливим сонцем.

Найпопулярнішим містом серед туристів став Гетеборг у Швеції. Тут помірний клімат, багато парків, є річка тощо.