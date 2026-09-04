Майже місяць відпочинку у Норвегії та Швеції: як українка суттєво зекономила на проживанні

Подорож до Скандинавії на майже місяць може здатися дуже дорогою, особливо якщо врахувати ціни на житло, харчування та транспорт. Втім, українській туристці вдалось суттєво зменшити витрати завдяки незвичному формату подорожі.

Авторка Oksana Korin розповіла у своєму інстаграмі, скільки коштів витратила на 26-денну поїздку Норвегією та Швецією.

Скільки коштували квитки до Скандинавії?

Першими витратами стали 2 авіаперельоти за маршрутом Гданськ – Тромсе та Тромсе – Гданськ разом із багажем. На самі квитки вона витратила 12 707 гривень. Ще 2 764 гривні коштувало добирання до Польщі та назад.

Цікаво, що загалом 39% усіх витрат припали саме на те, що було зроблено ще до виїзду. Окрім перельотів, сюди увійшли закупівлі їжі, які українка зробила в Україні.

Скільки коштує подорож Скандинавією на 26 днів / інстаграм voksanka

Як вдалося заощадити на житлі?

Однією з найбільших статей витрат під час подорожі стало проживання за 10 047 гривень. Водночас у готелях чи звичайних апартаментах мандрівниця не жила. Шість ночей вона провела в кемпінгах та STF.

STF – це шведська туристична асоціація Svenska Turistföreningen, яка має мережу туристичних притулків, хостелів та інших місць для проживання.

Ще приблизно 8 ночей українка ночувала у власному наметі. За таке проживання вона нічого не платила. Ще 12 ночей мандрівниця провела за системою каучсерфінгу у знайомого і також безкоштовно.

Окремо українка звернула увагу на можливість ночувати в наметі. У Норвегії та Швеції можна розбивати намет на природі, дотримуючись відповідних правил, зокрема перебуваючи на відстані щонайменше 150 метрів від приватної території.

Скільки коштували їжа, транспорт та інші витрати?

На харчування за 26 днів українка витратила 19 471 гривню. Цю суму вона розділила на 3 категорії.

7 100 гривень коштували снеки та сублімовані продукти, які мандрівниця заздалегідь закупила ще в Україні. Вона пояснює, що так було зручніше, ніж шукати потрібні продукти вже у Норвегії та Швеції.

коштували снеки та сублімовані продукти, які мандрівниця заздалегідь закупила ще в Україні. Вона пояснює, що так було зручніше, ніж шукати потрібні продукти вже у Норвегії та Швеції. Ще 5 335 гривень пішло на покупки у супермаркетах. Там українка купувала свіжіші продукти, зокрема фрукти та молочні продукти, а також іншу звичайну їжу.

пішло на покупки у супермаркетах. Там українка купувала свіжіші продукти, зокрема фрукти та молочні продукти, а також іншу звичайну їжу. На кав'ярні за всю подорож вона витратила 7 036 гривень. У дорогих ресторанах мандрівниця не харчувалася, однак дозволяла собі зайти випити кави та перекусити булочкою.

На транспорт за весь час поїздки пішло лише 1 588 гривень. У цю суму увійшли автобус з аеропорту та ще один автобус у Швеції, яким вона скористалася, щоб вибратися до цивілізації. Решту маршруту українка долала автостопом. Такий спосіб пересування вона називає хорошим досвідом і зазначає, що це дозволило значно заощадити.

На мобільний інтернет мандрівниця витратила 275 гривень. Вона користувалася українською SIM-карткою, яка працює в Норвегії та Швеції за принципом "роумінг як вдома", а додатково придбала лише кілька гігабайтів.

Ще 2 231 гривня пішла на сувеніри. Із поїздки українка привезла дерев'яні чашки, складну чашку, невеликий карабін, листівки та смаколики. На газ для пальника, різні дрібниці для треків та інші додаткові витрати вона витратила ще 1 144 гривні.

У підсумку 26-денна подорож Норвегією та Швецією обійшлася українці у 50 227 гривень. При цьому безпосередньо перебування у Скандинавії коштувало 28 148 гривень, у середньому це близько 1 083 гривень на день.