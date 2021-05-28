Скільки коштуватиме відпустка в Україні в 2021 році

Відпочинок на українському морі у 2021 році безпечніше, чим з-за кордоном. А також зручніший, тому що не треба буде робити ПЦР-тести.

Журналісти підрахували, скільки коштуватиме відпочинок в Одесі, Затоці та Кирилівці у 2021 році.

Читайте також: Найнезвичайніші музеї України, які варто відвідати хоча б раз у житті

Відпочинок в Україні вигідний ще тим, що не потрібно здавати ПЛР-тести та дотримуватися 14 днів самоізоляції.

Відпочинок в Одесі в 2021 році

Усі розрахунки в матеріалі вказані за умов подорожі двох дорослих та двох дітей дошкільного і 12-річного віку.Під час обчислення вартості мандрівки власним авто, було взято за основу легковий автомобіль з дизельним трилітровим двигуном, середньонормовою витратою палива у 8 літрів на 100 кілометрів та баком місткістю 60 літрів. Виїзд передбачено з міста Київ.

Одеса щороку приваблює мільйони туристів, які їдуть насалодитися морем і погуляти містом, з цікавою історією.

Поїздка автомобілем в Одесу

У 2020 році Одесу відвідало близько 2 мільйонів туристів. У порівнянні з 2019 роком туристичний потік впав більше, ніж на 30%. 13% туристів – це іноземці, решта – громадяни України з інших регіонів.Через зменшення туристичного потоку впали і прибутки. Туристичний збір у 2020 році становив 7,6 мільйона гривень, тоді як у 2019 році – 11,6 мільйона гривень.

З Києва до Одеси можна доїхати трохи більше ніж за 5 годин. Варто заправити повний бак за 1 680 гривень у Києві, а на зворотному шляху недалеко від Одеси дозаправити ще 40 літрів за 1 120 гривень.

Цікаво! Де погуляти в Одесі: поради від корінних жителів

Житло в Одесі

На сайті Booking.com можна зупинитися у двокімнатній квартирі поблизу моря від власника. За 10 ночей доведеться заплатити 350 євро (11 645 гривень). У ній буде кухня, інтернет, пральна машина, телевізор, праска та безкоштовне паркування на території.

Харчування в Одесі

Закупити продуктів на 10 діб можна у звичайному супермаркеті на загальну суму близько 5 тисяч гривень. Пообідати у недорогому ресторані не в самому центрі Одеси можна й на 160 гривень з людини, тобто приблизно за 650 гривень на сім’ю.



Відпочинок в Одесі 2021 рік \ Photo by Alex Krugliachenko on Unsplash

Розваги в Одесі

Одеса – це велике місто, тому тут кожен знайде розваги по душі. Тут багато торгових центрів і різних атракціонів. Також є музеї, ціни у них варіюються від типу вхідного квитка та виставлених експозицій – від 30 до 140 гривень з людини.

Можна прогулятися й красивою історичною частиною міста. Пішохідні тематичні екскурсії з гідами коштують близько 100 гривень з людини, а тури в одеські катакомби вартують 250 гривень за одного.

Поїздка літаком до Одеси

Загальна ціна мандрівки з авто до Одеси: від

З Києва до Одеси можна полетіти рейсом SkyUp з вильотом 1 липня та поверненням 11 липня. Ціна квитків – від 5 440 гривень за сім’ю в обидва боки без урахування додаткового багажу. Дві валізи до 23 кілограм коштуватимуть додатково 3 360 гривень в обидва боки.

За житло, харчування та розваги до вартості квитків додаємо 25 645 гривень.

Відпустка в Затоці в 2021 році

Загальна ціна мандрівки літаком до Одеси: від

Є два варіанти відпочинку у Затоці – біля Будацького лиману або біля Чорного моря.

З часів незалежності в курортному містечку з’явилося кілька сучасних готелів, які манять туристів порівняно доступними цінами.

Поїздка автомобілем у Затоку

З Києва до Затоки можна за 6 годин, тому потрібно буде заправити авто за 1 680 гривень у Києві, а на зворотному шляху недалеко від Одеси дозаправити ще 40 літрів за 1 120 гривень.

Житло у Затоці

На сайті Booking можемо розглянути варіанти житла у Затоці. Є варіанти помешкання прямо на косі за 329 євро (10 945 гривень) за 10 ночей з 1 до 11 липня. У розпорядженні мандрівників кабельне телебачення та інтернет, безкоштовне паркування на території. Шукайте свій ідеальний варіант житла за посиланням.

Харчування у Затоці

Ціни подібні до тих, що витрачають туристи в Одесі. За 10 діб сім'я витратить 5 тисяч гривень на продукти. Середній чек у ресторанах – 110 гривень на людину.

Розваги у Затоці

Затока – це туристичне селище, але тут нема величезних торгових центрів з розвагами. Проте буде, де розвіятися – водні атракціони. Наприклад, гірки або водні скутери.

У середньому на розваги в Затоці сім’ї витрачають близько 1 500 гривень.

Відпустка у Кирилівці

Загальна ціна мандрівки до Затоки: від

Кирилівка на узбережжі Азовського моря не менш популярна, ніж Затока. Це одне туристичних містечок, куди влітку приїжджає багато туристів.

Лише офіційно зареєстрованих баз відпочинку тут близько 500.

Поїздка автомобілем до Кирилівки

З Києва до Кирилівки можна доїхати за 10 годин. Заправити повний бак необхідно у столиці за 1 680 гривень, а на зворотній дорозі у самій Кирилівці за 1 650 гривень.

Житло у Кирилівці

З 1 до 11 липня можна зупинитися у гостьовому домі Aloha за 209 євро (близько 6 955 гривень). У номері є власна ванна кімната, безкоштовний бездротовий інтернет, а також можливість безкоштовного паркування на території. За посиланням більше пропозицій з житлом у Кирилівці.

Харчування у Кирилівці

Закупитися можна у супермаркеті, як і в інших містах, на суму 5 тисяч гривень. Середній чек у ресторані на людину – 90 гривень.

Розваги у Кирилівці

Тут є найбільший аквапарк України "Острів скрабів", площа якого сягає близько 60 тисяч квадратних метрів. Квиток на цілий день коштує 590 гривень за дорослого та 570 гривень за дитину до 14 років.

У середньому на розваги в Кирилівці витрачають від 3 000 гривень.

Загальна ціна мандрівки до Кирилівки: від