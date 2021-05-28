Журналісти підрахували, скільки коштуватиме відпочинок в Одесі, Затоці та Кирилівці у 2021 році.

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Відпочинок в Україні вигідний ще тим, що не потрібно здавати ПЛР-тести та дотримуватися 14 днів самоізоляції.

Усі розрахунки в матеріалі вказані за умов подорожі двох дорослих та двох дітей дошкільного і 12-річного віку.



Під час обчислення вартості мандрівки власним авто, було взято за основу легковий автомобіль з дизельним трилітровим двигуном, середньонормовою витратою палива у 8 літрів на 100 кілометрів та баком місткістю 60 літрів. Виїзд передбачено з міста Київ.

Відпочинок в Одесі в 2021 році

Одеса щороку приваблює мільйони туристів, які їдуть насалодитися морем і погуляти містом, з цікавою історією.

У 2020 році Одесу відвідало близько 2 мільйонів туристів. У порівнянні з 2019 роком туристичний потік впав більше, ніж на 30%. 13% туристів – це іноземці, решта – громадяни України з інших регіонів.



Через зменшення туристичного потоку впали і прибутки. Туристичний збір у 2020 році становив 7,6 мільйона гривень, тоді як у 2019 році – 11,6 мільйона гривень.

Поїздка автомобілем в Одесу

З Києва до Одеси можна доїхати трохи більше ніж за 5 годин. Варто заправити повний бак за 1 680 гривень у Києві, а на зворотному шляху недалеко від Одеси дозаправити ще 40 літрів за 1 120 гривень.

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Житло в Одесі

На сайті Booking.com можна зупинитися у двокімнатній квартирі поблизу моря від власника. За 10 ночей доведеться заплатити 350 євро (11 645 гривень). У ній буде кухня, інтернет, пральна машина, телевізор, праска та безкоштовне паркування на території.

Харчування в Одесі

Закупити продуктів на 10 діб можна у звичайному супермаркеті на загальну суму близько 5 тисяч гривень. Пообідати у недорогому ресторані не в самому центрі Одеси можна й на 160 гривень з людини, тобто приблизно за 650 гривень на сім’ю.



Відпочинок в Одесі 2021 рік \ Photo by Alex Krugliachenko on Unsplash

Розваги в Одесі

Одеса – це велике місто, тому тут кожен знайде розваги по душі. Тут багато торгових центрів і різних атракціонів. Також є музеї, ціни у них варіюються від типу вхідного квитка та виставлених експозицій – від 30 до 140 гривень з людини.

Можна прогулятися й красивою історичною частиною міста. Пішохідні тематичні екскурсії з гідами коштують близько 100 гривень з людини, а тури в одеські катакомби вартують 250 гривень за одного.