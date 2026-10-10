У Румунії є місто, де будинки ніби стежать за людьми: що насправді означають "очі" на дахах

У румунському місті Сібіу дахи будинків прикрашають незвичайні вікна, які нагадують людські очі. Через них здається, ніби споруди спостерігають за кожним перехожим.

Місто Сібіу розташоване в Трансильванії, у центральній частині Румунії. Його історичний центр привертає увагу дахами з вузькими видовженими вікнами. Як пише видання En-Vols, ці конструкції мають цілком практичне пояснення, хоча навколо них виникли легенди, а згодом вони стали символом громадянської активності.

Навіщо на дахах будинків зробили вікна у формі очей?

Вікна на дахах Сібіу настільки нагадують людські очі, що місто отримало прізвиська "місто з очима" та "місто, де будинки ніколи не сплять". За однією з місцевих легенд, ці отвори нібито створили, щоб перехожі відчували, наче за ними стежать, і поводилися належним чином. Однак справжнє призначення конструкцій було значно практичнішим.

Як виглядають будинки у місті Сібіу / фото Canva

Насправді це мансардні вікна, які забезпечували циркуляцію повітря на горищах і водночас обмежували потрапляння сонячного світла. Ці приміщення використовували для зберігання товарів і продуктів харчування, тому важливо було підтримувати там сухість і належне провітрювання.

Деякі такі вікна з'явилися ще у 15 столітті, проте більшість спорудили в 19 столітті. З часом вони стали однією з найхарактерніших архітектурних особливостей Сібіу.

Як виглядають будинки у місті Сібіу / фото Canva

Як "очі" на дахах стали символом протесту?

Згодом незвичайні вікна набули нового значення. Впродовж кількох років у Румунії виникали громадські рухи, учасники яких виступали проти державної корупції. Одним із них став Va vedem din Sibiu, що українською можна перекласти як "Ми бачимо вас із Сібіу". Його логотип містить зображення знаменитих "вікон-очей". Вона уособлює уважність громадян до подій у країні та нагадує представникам влади, що суспільство стежить за їхніми діями.

Де розташоване місто Сібіу: дивитись на картах