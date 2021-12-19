У Швеції знову відкрили крижаний готель: який вигляд мають унікальні кімнати

У шведському містечку Юккас'ярві на зимовий сезон знову відкрився готель Icehotel. Всередині він збудований зі снігу та льоду.

Для відвідувачів доступні кімнати у двох різних частинах готелю. Так, охочі можуть провести ніч в артгалереях, спроєктованих різними дизайнерами. Або ж зупинитися у постійній – теплій частині.

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У Швеції знову відкрили крижаний готель

Щороку над проєктом унікального готелю працюють 27 художників та скульпторів з усього світу.

Щоб створити цьогорічний проєкт від початку до кінця, знадобилося шість тижнів, 25 тисяч крижаних кубів та 200 кристалів льоду для створення люстр. Все у готелі – ручна робота.

Люкс "Священні гіганти" / Asar Kliger / Icehotel Родзинка 32-го Icehotel Особливим номером цьогорічного крижаного готелю став люкс Dickensian Street. Його спроєктував британський дует батька та доньки Джонатана та Марні Грін. Номер виглядає, як вікторіанський район Лондона з магазинами, будинками, брукованими вулицями та пабом, витончено вирізьбленими з льоду.



Люкс Dickensian Street / Asar Kliger / Icehotel

Цікаві номери готелю

Також є кімната з інтер'єром у стилі артдеко люкса Великого Гетсбі та номер, наповнений виліпленими з льоду курчатами в люксі "To bed with the chickens", створеним митцями з Нідерландів, де фраза "йти до ліжка з курчатами" означає рано лягати спати.

Люкс "Великий Гетсбі" / Asar Kliger / Icehotel Цікаво Слідами Джеймса Бонда: в яких країнах знімали останній фільм про легендарного "агента 007"

Кімната "To bed with the chickens" / Asar Kliger / Icehotel

Найхолодніша сауна у світі

У всіх крижаних кімнатах підтримується температура в мінус 5 градусів. Тож гостям надають спальні мішки, а також рекомендують носити термобілизну, шапку, теплі шкарпетки і светр.

Крім того, на території готелю розміщена сауна, яку дизайнери описують, як "можливо, найхолоднішу у всьому світі".



Сауна, зроблена з льоду / Icehotel

Цікаво, що готель рекомендує гостям провести 1 ніч в льодяній кімнаті й декілька – в одній з теплих.

Готель складається з двох частин:

у постійній секції розташовані так звані теплі та крижані кімнати, які доступні для заселення протягом року;

секції розташовані так звані теплі та крижані кімнати, які доступні для заселення протягом року; у тимчасовій побудовані крижані артлюкси, які спроєктовані різними художниками й щорічно відновлюються після танення.

Icehotel 32 можна відвідати до квітня 2022 року, а постійна частина готелю, Icehotel 365, залишається відкритою та пропонує льодові та снігові враження цілий рік.