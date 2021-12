У Швеції знову відкрили крижаний готель: який вигляд мають унікальні кімнати

Для відвідувачів доступні кімнати у двох різних частинах готелю. Так, охочі можуть провести ніч в артгалереях, спроєктованих різними дизайнерами. Або ж зупинитися у постійній – теплій частині.

Щороку над проєктом унікального готелю працюють 27 художників та скульпторів з усього світу.



Люкс Dickensian Street / Asar Kliger / Icehotel

Також є кімната з інтер'єром у стилі артдеко люкса Великого Гетсбі та номер, наповнений виліпленими з льоду курчатами в люксі "To bed with the chickens", створеним митцями з Нідерландів, де фраза "йти до ліжка з курчатами" означає рано лягати спати.



Люкс "Великий Гетсбі" / Asar Kliger / Icehotel

Кімната "To bed with the chickens" / Asar Kliger / Icehotel