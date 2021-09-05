Алкоголь зі зміями і не тільки: наймоторошніші сувеніри, які привозять туристи – фото 18+

Після подорожі завжди хочеться придбати щось на згадку. Однак існують такі сувеніри, які просто вражають дивакуватістю навіть найзатятішого туриста.

Ось декілька найбільш шокуючих, які можна привезти з поїздки. Швидше за все, деякі з них ви б не ризикнули привезти в подарунок родичам.

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Гаманці та сумочки з жаб

Цікаво, хто додумався використовувати жаб у такий спосіб, і кому приємно носити таку сумку? Мандруючи Філіппінами чи Малайзією не варто купувати подібний сувенір, адже окрім непрактичності, він ще й викликає відразу.



Сувенір – гаманець з жаби / Фото: Pinterest.com

Брелоки і відкривачки з мошонки кенгуру

В Австралії до кенгуру ставляться по-іншому – їх м'ясо продається в супермаркетах, а на туристичних ринках можна придбати брелок з мошонки кенгуру й відкривачку для пива.



Брелок і відкривачка для пива з мошонки кенгуру / Фото: twitter / @vegancouple

Брелоки з живими рибками та черепахами

У Китаї туристам пропонують придбати живих істот, які запаяні в пластик. Це жахливо, адже навіть з живильним середовищем всередині – вони приречені на повільну та болісну смерть.



Брелоки з живими черепахами / Фото: Pinterest.com

Сушені голови тсантса

З Еквадору додому можна привезти людські сушені голови. Звісно, на звичайному туристичному ринку ви не знайдете такої, але їх можна відшукати в місцевих крамницях.

Процес виготовлення тсантса непростий: необхідно акуратно витягти череп, обпекти шкіру зсередини розпеченими каменями, а після цього голова сушиться і "стискається" за допомогою гарячого піску.



Сушені голови тсантса / Фото: Reddit

Зміїний алкоголь

Як сировину для напоїв використовують отруйних змій. На них настоюють спирт або рисову горілку. Оскільки етанол денатурує білки зміїної отрути – він стає безпечним. Виробники стверджують, що такий алкоголь ще й корисний для здоров'я.



Зміїний алкоголь / Фото: Getty Images

Пиво зі слонячих фекалій

Сировиною для цього пива стали кавові зерна, які були в шлунково-кишковому тракті слона. Дегустатори відзначають багатий кавовий запах і приголомшливий смак. Називається цей сорт Un, Kono Kuro, що, власне, означає "лайно". Пляшка – близько 85 доларів.



Пиво зі слонячих фекалій / Фото: lolwot.com

Привозьте корисні сувеніри!