Поведінка пасажирів під час посадки може багато розповісти екіпажу ще до того, як літак залишить аеропорт. Стюардеси звертають увагу не лише на те, як люди спілкуються між собою, а й на деталі, які можуть мати значення під час польоту.

Про те, як бортпровідники розпізнають потенційно конфліктних пасажирів і чому перше враження може бути оманливим, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла бортпровідниця Катерина Кудлач.

Яка поведінка пасажирів може насторожити бортпровідників?

За словами Катерини, вона оцінює пасажирів автоматично, щойно зустрічає їх на борту. Насамперед екіпаж звертає увагу на самопочуття людей, зокрема можливі ознаки хронічних захворювань.

Також стюардеси намагаються помітити вагітних жінок, адже для них існують певні обмеження щодо перельотів, а в разі потреби їм може знадобитися допомога. Не менш важливо те, як пасажири поводяться з іншими людьми.

Хтось кудись сильно поспішає, штовхається, грубіянить або виявляє нетерплячість. Ми одразу фіксуємо таких людей і тримаємо в полі зору,

– розповідає Катерина Кудлач.

Але навіть уважне спостереження не завжди допомагає передбачити поведінку людини. Бортпровідниця зауважує, що конфлікти нерідко виникають із пасажирами, які спочатку здаються привітними та комунікабельними.

Наприклад, вони можуть спокійно спілкуватися з екіпажем, але різко змінити поведінку після прохання не вживати власний алкоголь, принесений на борт. Тож перше враження допомагає стюардесам помітити можливі ризики, але не гарантує, що під час рейсу не виникне непередбачуваних ситуацій.