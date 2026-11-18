Збирати валізу на зимову відпустку буває складніше, ніж на літню: теплий одяг займає чимало місця, а через мінливу погоду доводиться брати кілька варіантів речей. Ще більше не хочеться перевозити зайвий багаж і виявити вже на місці, що забув щось важливе.

Видання Travelite підготувало список речей для зимової подорожі та поділилося порадами, як правильно організувати багаж. Ми ж зібрали найважливіше, щоб ви могли швидко перевірити, чи все необхідне є у валізі.

Який одяг та взуття взяти на зимову поїздку?

Під час зимової подорожі варто обирати речі, які можна комбінувати між собою та носити в кілька шарів. Такий принцип допомагає адаптуватися до температури й не брати із собою надто багато одягу.

Одяг:

нижня білизна та функціональна термобілизна;

звичайні й теплі зимові шкарпетки;

светри, джемпери та флісовий одяг;

джинси або інші зручні штани;

зимова куртка;

дощовик або легка куртка для мінливої погоди;

піжама та зручний одяг для вечора.

Аксесуари:

шапка;

рукавички;

шарф або тепла хустка.

Взуття:

теплі зимові черевики з неслизькою підошвою;

зручне повсякденне взуття, яке підходить для зимової погоди;

домашні капці.

Якщо плануєте вечері в ресторанах або прогулянки містом, можна додатково взяти одну – дві більш ошатні речі та відповідне взуття.

Що ще потрібно покласти у валізу, крім одягу?

Окрім гардероба, варто подбати про засоби гігієни, документи, аптечку та техніку. Саме ці дрібниці часто забувають під час поспішних зборів.

Гігієна та догляд:

зубна щітка та паста;

дезодорант;

гель для душу та шампунь;

крем для догляду за сухою шкірою;

бальзам для губ;

сонцезахисний крем.

Необхідні дрібниці для непередбачуваних ситуацій:

особисті засоби першої потреби;

пластирі;

засоби особистої гігієни;

речі, які можуть знадобитися під час погіршення самопочуття.

Документи та гроші:

паспорт або посвідчення особи;

водійське посвідчення, якщо потрібне;

медична страховка;

квитки та підтвердження бронювання;

банківська картка;

готівка.

Техніка:

смартфон і зарядний пристрій;

павербанк;

навушники;

камера та карта пам'яті, якщо плануєте фотографувати;

зарядні кабелі;

адаптер для розеток під час подорожі за кордон.

Також можна взяти пляшку для води, невеликий перекус, рушник для подорожей і окремі пакети для брудного одягу.

Що додатково взяти залежно від формату зимового відпочинку?

Базового списку достатньо для більшості подорожей, однак деякі види відпочинку потребують додаткових речей. Тому перед зборами варто визначити, чим саме ви плануєте займатися.

Якщо їдете кататися на лижах або сноуборді:

лижна куртка та штани;

термобілизна;

спеціальні лижні шкарпетки;

шолом;

лижні окуляри;

рукавички, бажано мати запасну пару;

утеплювач для шиї;

лижі, сноуборд і палиці, якщо не плануєте користуватися прокатом.

Для зимових походів:

спеціальні туристичні штани;

одяг із матеріалів, стійких до вологи та вітру;

снігові гетри;

трекінгові палиці;

невеликий рюкзак;

термос.

Для відпочинку в спа-готелі:

купальник;

капці для басейну;

халат, якщо його не надає готель;

рушник для сауни, якщо він потрібен;

книга або електронна книга (якщо любите читати).

Якщо подорожуєте з дітьми, варто передбачити запасні рукавички та шапку, додатковий одяг, улюблену іграшку, книги чи ігри, а також необхідні дитячі ліки.

Як компактно скласти зимові речі?

Travelite радить заздалегідь продумати комплекти одягу, щоб не брати зайвого. Светри та флісові речі краще скручувати, а громіздкий одяг розміщувати внизу або зверху валізи. Для економії простору можна використовувати пакувальні кубики та компресійні пакети.

Взуття варто складати в окремі мішечки, а брудні й вологі речі тримати окремо від чистого одягу. Якщо подорожуєте літаком, заздалегідь перевірте дозволену вагу та розміри багажу. Документи й найнеобхідніші речі краще покласти в ручну поклажу, щоб вони були під рукою протягом дороги.